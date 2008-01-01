В Резекне начали курсировать электроавтобусы

Новости Общество | 3 января 2019 | 17:32

Резекне стал первым городом в Латвии, где на постоянной основе в сети общественного транспорта курсирует электроавтобус. Приобрести автобусы удалось за счёт европроекта, общая сумма которого составила 1,6 миллиона евро, рассказывает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Уже несколько недель на улицах Резекне курсируют электрические автобусы. Во многих городах Латвии электротранспорт уже неоднократно использовался в тестовом режиме, но Резекне стал первым, где на постоянной основе курсирует общественный электробус.

Горожанам пока сложно оценить новый транспорт – говорят, непривычно, что он очень тихо едет.

Шофёр Сергей отметил, что в вождении электрического автобуса принципиальных различий нет. В автопарке Сергей работает уже пять лет, но последние несколько недель выполняет свою работу за рулём электроавтобуса.

«Нет никакой разницы, только кнопки иначе. И всё. Две педали. Плавность хода лучше у него, а так…» — рассказывает о различиях Сергей.

Самоуправление Резекне приобрело четыре электроавтобуса чешской компании SOR. Это удалось благодаря финансированию из еврофондов, которые покрывали 85% расходов.

«Общая сумма проекта — 1,6 миллиона евро. Это четыре электроавтобуса и четыре зарядные станции, то есть один автобус вместе с зарядным устройством обходится примерно в 400 тысяч евро», — пояснил член правления муниципального предприятия Rēzeknes Satiksme Евгений Коршенков.

На предприятии отмечают, что электроавтобус в пересчёте на евро потребляет вдвое меньше, чем дизельный. Второй момент – обслуживание, которое будет дешевле, чем у его дизельного собрата. Кроме этого, продолжает Евгений Коршенков, у Rēzeknes Satiksme были определённые запросы по поводу работы в зимний период:

«Эксплуатация в зимний период считается наиболее суровой. И сейчас можно сказать, что автобусы полностью отвечают тем заявленным характеристикам, которые имеются. Наши требования были, чтобы этот автобус проходил минимум 150 километров в день. Он спокойно 150 км на одной зарядке проходит».

Программа по развитию не загрязняющего окружающую среду общественного транспорта зародилась в недрах Министерства сообщения в 2016 году. В итоге получилось, что именно Резекне стал первым городом, кто смог приступить к её реализации. В программе участвует ещё пять самоуправлений.

«Каждый город принял разные решения о количестве закупаемых автобусов, дружественных окружающей среде. Это может быть от четырех до семи автобусов, или даже девять и 15. Кроме Резекне, электроавтобусы приобретут Юрмала – две единицы, Елгава – четыре и Вентспилс – 14», — отметил директор департамента автотранспорта Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

В проекте участвуют и самоуправления Екабпилса и Валмиеры.

К дружественному к окружающей среде транспорту относят не только автобусы, работающие на электричестве. Сюда же относятся автобусы, топливом для которых является сжатый газ. Есть так называемые гибриды, которые могут ездить как на электричестве, так и на дизеле, но определённой классификации.

Общая сумма проекта для всей Латвии составляет 14,7 миллиона евро. Из еврофондов выделено 12,5 миллиона евро. Во всех шести самоуправлениях новые автобусы должны будут начать курсировать до 31 декабря 2023 года.

LSM



LSM