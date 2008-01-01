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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 января
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Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 января 2019 | 17:29
Четверг, 3 января: буря немного стихнет
После продолжительной бури ветер немного поутихнет, но станет холоднее, прогнозируют синоптики.
Сегодня днем уменьшится количество осадков. Снег возможен во второй половине дня лишь в восточных районах Латвии.
В Риге сегодня будет -2..-4 градусов. Весь день будет облачно, без существенных осадков. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду...
LSM
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