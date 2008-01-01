Четверг, 3 января: буря немного стихнет

Новости Латвия | 3 января 2019 | 17:29

После продолжительной бури ветер немного поутихнет, но станет холоднее, прогнозируют синоптики.

Сегодня днем уменьшится количество осадков. Снег возможен во второй половине дня лишь в восточных районах Латвии.

В Риге сегодня будет -2..-4 градусов. Весь день будет облачно, без существенных осадков. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду...

LSM



LSM