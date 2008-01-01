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Новости Культура | 3 января 2019 | 15:40
«Уздым» побывал на президентской ёлке в Минске!
27 декабря 2018 года в Минске состоялся новогодний праздник для детей в рамках благотворительном акции «Наши дети» с участием президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. На главной елке страны во Дворце Республики побывали и воспитанники белорусской воскресной школы «Вясёлка» Даугавпилсского белорусского культурно-просветительского общества «Уздым».
Известные строки детского стихотворения «Говорят: под Новый год что ни пожелается - всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается» удивительным образом материализовались для четырех воспитанниц белорусской воскресной школы «Вясёлка» и их родителей. Как соотечественники зарубежья они на два дня отправились в поездку в Беларусь, в Минск, на главную елку страны. Это стало возможным благодаря Посольству Республики Беларусь в Латвийской Республике.
Школьницы и их родители увидели, как зажигаются огни на главной елке Беларуси, погуляли по белорусской столице, сверкающей в новодней иллюминации. Но основное событие увлекательной поездки состоялось утром 27 декабря во Дворце Республики - новогодний праздник с участием президента А.Лукашенко в рамках благотворительной акции «Наши дети», на который пригласили более 2300 ребят из всех регионов Беларуси: детей-сирот, детей из семей беженцев, воспитанников кадетских училищ; победителей олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований, юных общественных активистов.
Для них во Дворце Республики подготовили насыщенную культурную программу. Сначала дети играли и веселились у елки вместе с современными мультяшными героями, которые затем развлекали детвору и в концертном зале перед началом мероприятия. Под аплодисменты на сцену вышел президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Дорогие друзья, вы - главное достояние нашей Беларуси. Это не просто красивые слова, за этими словами - искренняя любовь, желание заботиться и защищать», - подчеркнул в своей речи глава государства.
А.Лукашенко вместе с детьми посмотрел красочное музыкально-сценическое шоу в исполнении лучших творческих коллективов Беларуси. Юные зрители, затаив дыхание, сопереживали девочке и ее больной маме, гордились их неравнодушными друзьями, наблюдали за борьбой со злом и вывели формулу добра. Сказочный мюзикл сопровождался эффектными сюрреалистичными кадрами на трех больших экранах. В финале Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с Новым годом.
Покидая Дворей Республики, участники акции уносили с собой незабываемые впечатления и подарки от имени президента Беларуси. В новогодний подарочный комплект, посвященный Году малой родины, входили открытка-поздравление с календарем, большая коробка белорусских корфет, ежедневник школьника и рюкзак с лисенком Лесиком - талисманом II Европейских игр, которые летом будет принимать Беларусь.
Всю дорогу домой юные даугавпилчане - Лайма Козловская, Лолита Козловская, Элеонора Марченко и София Близнакова, рассказывали про самые яркие моменты, которые их впечатлили и запомнились. «Это новогоднее чудо, невероятный подарок, его наши дети запомнят на всю жизнь!» - не скрывали эмоций родители воспитанниц белорусской воскресной школы «Вясёлка».
Участники делегации выражают слова искренней благодарности за предоставленную возможность посетить Минск и главную елку Беларуси - Посольству РБ в ЛР, за визовую поддержку – Генеральному консульству РБ в Даугавпилсе, за высокий уровень приема – Октябрьскому району Минского горисполкома, за организацию поездки – правлению общества «Уздыма».
"Уздым"
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