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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 3 января 2019 | 15:39
Приграничные регионы Латвии, Литвы и Беларуси вместе строят будущее
Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. продолжает успешное партнерство латвийских, литовских и белорусских организаций.
В рамках Программы уже проведено 2 конкурса проектных предложений. 30 проектов были отобраны для финансирования Программой по итогам 1-го конкурса. 5 из них уже начали реализацию в 2018 году. По итогам 2-го конкурса для финансирования были отобраны ещё 16 проектов.
Также в рамках Программы Европейской Комиссией одобрены 6 крупных инфраструктурных проектов. 2,5 млн. евро выделены для реализации проекта «Создание современной этнокультурной среды в Вильнюсской гимназии имени Франциска Скорины и в государственной средней школе № 4 в Лиде», направленного на качественное улучшение условий обучения в двух учебных заведениях Литвы и Беларуси.
10,5 млн. евро выделены на модернизацию 3 международных пунктов погранперехода: «Патерниеки-Григоровщина» (Латвия-Беларусь), «Урбаны-Силене» (Беларусь-Латвия) и «Мядининкай-Каменный Лог» (Литва-Беларусь). Основным результатом реализации проектов станет улучшение транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности пунктов пограничного перехода.
Целью проекта «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на белорусско-литовской границе» (финансирование ЕС - 3,3 млн. евро) является повышение прозрачности и надежности белорусско-литовской границы путем инвестирования в инфраструктуру и оборудование.
В рамках реализации проекта «Реконструкция здания Центра регистрации иностранцев в городе Пабраде» (финансирование ЕС - 5,8 млн. евро) бывшая военная территория будет приспособлена под нужды центра регистрации иностранцев, будут улучшены условия проживания нелегальных иммигрантов и беженцев, а территория будет интегрирована в пригородную зону Пабраде.
Все проекты Программы имеют разные задачи - содействие социальной интеграции и борьба с бедностью, поддержка рационального управления на местном и региональном уровне, поддержка местной культуры и сохранение исторического наследия, поддержка пограничного контроля и безопасности на границе, однако их цель едина - укрепление отношений, повышение потенциала и обмен опытом между людьми и организациями из Латвии, Литвы и Беларуси путем реализации совместных проектов, направленных на повышение общего качества жизни в приграничных регионах.
Функции Совместного органа управления Программой выполняет Министерство внутренних дел Литовской Республики. Национальное управление в Латвии обеспечивает Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики.
Пресс-релиз
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