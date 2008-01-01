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Новости Латвия | 2 января 2019 | 17:06

К выходным в Латвии станет холоднее

D-fakti.lv

В пятницу Латвию пересечет новая зона осадков, а к выходным усилится мороз, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

В пятницу и в ночь на субботу ожидается снег, который в западных и центральных регионах страны перейдет в дождь. В субботу начнут поступать более холодные воздушные массы, а в ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до -10 градусов или ниже, сообщает агентство LETA.

По прогнозам Global Forecast System, самый сильный мороз ожидается в ночь на понедельник, 7 января. В течение следующей недели временами возможен сильный снегопад, а температура воздуха местами повысится до плюсовой.

LSM

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