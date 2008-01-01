Запрет на полиэтиленовые пакеты: что изменится в магазинах с 1 января?

Новости Латвия | 1 января 2019 | 17:24

Пресс-фото Пресс-фото

C 1 января 2019 года в магазинах будет запрещено использовать бесплатные полиэтиленовые пакеты.

С 1 января 2019 года в торговых местах покупателям больше не будут бесплатно выдаваться полиэтиленовые пакеты. Ограничения будут распространяться не только на тонкие пакеты, но и на полиэтиленовые пакеты всех видов независимо от толщины материала, кроме пакетов с толщиной материала менее 15 микронов, необходимых в гигиенических целях или предусмотренных для упаковки открытых продуктов питания.

Поправки обязывают упаковщиков в торговых местах заменить тонкие полиэтиленовые пакеты упаковкой из натуральных волокон и биопластмассы и информировать потребителей о необходимости сократить потребление полиэтиленовых пакетов.

Согласно исследованию, проведенному по заказу латвийского Министерства охраны среды и регионального развития, жители нашей страны приносят из магазинов все больше пластиковых пакетов. За период с 2010 по 2015 год люди стали использовать вполовину больше тонких пакетиков, популярность пакетов потолще выроста на 35%.

TVnet.lv