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Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 1 января 2019 | 17:19
Прогноз погоды на 2 января: сильный ветер, дождь и метель
В среду, 2 января, северный ветер в Курземе перейдет в бурю, и очень ветрено будет в западной и центральной части Латвии, в том числе в столице, прогнозируют синоптики.
В среду, 2 января, северный ветер в Курземе перейдет в бурю, и очень ветрено будет в западной и центральной части Латвии, в том числе в столице, прогнозируют синоптики.
Самый сильный ветер в среду ожидается днем и вечером, когда его скорость в порывах на большей части территории страны составит
15-22 м/с, на побережье до 24-29 м/с. Самый сильный ветер ожидается в Вентспилсе, Лиепае и Павилосте. В Риге и Юрмале скорость северного ветра составит до 21-26 м/с.
В среду дождь в Латвии перейдет в метель, местами она будет сильной.
Передвижение по дорогам будет сложным из-за гололедицы и плохой видимости.
Температура воздуха вечером 2 января понизится до 0..-3 градусов.
В Риге в первый рабочий день нового года дождь сменится метелью, температура составит около нуля градусов.
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