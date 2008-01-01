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Новости Латвия | 1 января 2019 | 17:19

Прогноз погоды на 2 января: сильный ветер, дождь и метель

Пресс-фото

В среду, 2 января, северный ветер в Курземе перейдет в бурю, и очень ветрено будет в западной и центральной части Латвии, в том числе в столице, прогнозируют синоптики.

В среду, 2 января, северный ветер в Курземе перейдет в бурю, и очень ветрено будет в западной и центральной части Латвии, в том числе в столице, прогнозируют синоптики.

Самый сильный ветер в среду ожидается днем и вечером, когда его скорость в порывах на большей части территории страны составит

15-22 м/с, на побережье до 24-29 м/с. Самый сильный ветер ожидается в Вентспилсе, Лиепае и Павилосте. В Риге и Юрмале скорость северного ветра составит до 21-26 м/с.

В среду дождь в Латвии перейдет в метель, местами она будет сильной.

Передвижение по дорогам будет сложным из-за гололедицы и плохой видимости.

Температура воздуха вечером 2 января понизится до 0..-3 градусов.

В Риге в первый рабочий день нового года дождь сменится метелью, температура составит около нуля градусов.

TVnet.lv

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