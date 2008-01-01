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Новости Латвия | 1 января 2019 | 17:00

Новое в 2019-м: необлагаемый минимум доходов заметно вырастет

D-fakti.lv

С 1 января 2019 года с 200 до 230 евро вырастет необлагаемый минимум доходов — а к заработкам, не превышающим 440 евро в месяц, необлагаемый минимум будет применяться в полном размере заработка, т.е. подоходный налог с них просто не будет взиматься.

Кроме того, если в прошлом году необлагаемый минимум не применялся, когда доходы превышали 1000 евро в месяц, то в 2019-м потолок подняли до 1100.

Вырастет и необлагаемый минимум пенсий — с 250 до 270 евро в месяц.

Налоговая льгота на иждивенца тоже увеличится — с 200 до 230 евро в месяц.

В 2019-м налог солидарности составит 25,5%, из которых 1 процентный пункт будет направлен на финансирование услуг здравоохранения, 14 процентных пунктов — на финансирование государственных пенсий, а 10,5 процентного пункта — в Госказну на счет подоходного налога с населения. В прошлом году самая высокая ставка налога солидарности была 35,09%, из которых 24,09% платил работодатель и 11% — работник.

LSM

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