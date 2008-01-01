Новогоднее обращение президента Латвии Раймонда Вейониса

Новости Латвия | 1 января 2019 | 16:58

Пресс-фото Пресс-фото

Дорогие жители Латвии в каждом округе, городе и во всем мире! Друзья Латвии! Прошедший год навсегда останется в нашей памяти как год, ознаменовавший столетие латвийского государства. Год, когда мы сами себя увидели заново. Как велика и сильна Латвия.

Завершая первое столетие Латвии, мы оценили достигнутое и с новыми надеждами и приливом новых сил смотрим в будущее.

Мы создали новые культурные ценности, а также песней и танцем выразили целый век. Приняли ответственные решения, способствующие экономическому росту нашей страны и вместе строя сильное и процветающее государство.

Красно-бело-красный флаг Латвии гордо веял и молитва нашего народа - национальный гимн - с настоящей гордостью прозвучал во всем мире. Мы еще теснее участвуем в построении нашего общего будущего в единой Европе. Мы испытали истинную гордость за свою страну и свой народ. В этом году расцвело самосознание, накопившееся на протяжении целого столетия!

Я уверен, что каждый из нас приложил и приложит свои усилия, чтобы и в Новом году, и в следующем столетии в Латвии и в каждой семье царили любовь, безопасность, согласие и благополучие.

Мы увидели, насколько мы выросли, и это разглядели и в остальном мире. К нам прибыли с поздравлениями члены королевских семей и лидеры многих стран. Они были искренне рады нашим достижениям, красоте нашей земли и силе нашего народа.

Для нас самих Латвия настолько близка и дорога, что мы замечаем каждый даже самый незначительный недостаток. Это когда-нибудь может лишить нас надежды сделать ее лучше.

Поэтому хорошо хотя бы на праздник отложить в сторону повседневные заботы, чтобы от всего сердца и с гордостью сказать: «Вот моя страна! Это моя Латвия!»

Всегда будем помнить, что мы сами шаг за шагом создаем Латвию - своими действиями, своими свершениями и своими словами. Повествование Латвии есть и будет таким, какой мы сами создадим и расскажем.

В старом году мы видели, чего мы можем достичь. Я призываю в Новом году черпать силы в достигнутом, вдохновлять и поддерживать друг друга, чтобы вместе достичь еще большего. Будем полны решимости воплотить свои мечты и достичь своих целей на радость нашим близким и во славу своего государства!

С Новым годом, Латвия!

LSM