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Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 1 января 2019 | 16:58
Новогоднее обращение президента Латвии Раймонда Вейониса
Дорогие жители Латвии в каждом округе, городе и во всем мире! Друзья Латвии! Прошедший год навсегда останется в нашей памяти как год, ознаменовавший столетие латвийского государства. Год, когда мы сами себя увидели заново. Как велика и сильна Латвия.
Завершая первое столетие Латвии, мы оценили достигнутое и с новыми надеждами и приливом новых сил смотрим в будущее.
Мы создали новые культурные ценности, а также песней и танцем выразили целый век. Приняли ответственные решения, способствующие экономическому росту нашей страны и вместе строя сильное и процветающее государство.
Красно-бело-красный флаг Латвии гордо веял и молитва нашего народа - национальный гимн - с настоящей гордостью прозвучал во всем мире. Мы еще теснее участвуем в построении нашего общего будущего в единой Европе. Мы испытали истинную гордость за свою страну и свой народ. В этом году расцвело самосознание, накопившееся на протяжении целого столетия!
Я уверен, что каждый из нас приложил и приложит свои усилия, чтобы и в Новом году, и в следующем столетии в Латвии и в каждой семье царили любовь, безопасность, согласие и благополучие.
Мы увидели, насколько мы выросли, и это разглядели и в остальном мире. К нам прибыли с поздравлениями члены королевских семей и лидеры многих стран. Они были искренне рады нашим достижениям, красоте нашей земли и силе нашего народа.
Для нас самих Латвия настолько близка и дорога, что мы замечаем каждый даже самый незначительный недостаток. Это когда-нибудь может лишить нас надежды сделать ее лучше.
Поэтому хорошо хотя бы на праздник отложить в сторону повседневные заботы, чтобы от всего сердца и с гордостью сказать: «Вот моя страна! Это моя Латвия!»
Всегда будем помнить, что мы сами шаг за шагом создаем Латвию - своими действиями, своими свершениями и своими словами. Повествование Латвии есть и будет таким, какой мы сами создадим и расскажем.
В старом году мы видели, чего мы можем достичь. Я призываю в Новом году черпать силы в достигнутом, вдохновлять и поддерживать друг друга, чтобы вместе достичь еще большего. Будем полны решимости воплотить свои мечты и достичь своих целей на радость нашим близким и во славу своего государства!
С Новым годом, Латвия!
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