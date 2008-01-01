Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 января

Новый год, Всемирный день мира

Именины:
Лаймнесис, Солвита, Солвия / Григорий, Илья

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться, проблемы не у вас, а у них.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
.. -2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. Автобусы и трамваи {175}

7. Ушли в мир иной...

8. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

9. "Наша партия" при поддержке "Согласия" отстранила от должности заместителя мэра Даугавпилса

10. Нынешняя зима станет одним из самых холодных в истории метеонаблюдений

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 1 января 2019 | 16:56

Новогоднее поздравление премьера Мариса Кучинскиса

LETA

Добрый вечер, Латвия и весь мир! Еще несколько мгновений, и увлекательный год, в котором мы праздновали столетие Латвии, станет историей. Уходит в год, в котором было много праздников и много радости.

Были и страсти, жажда власти и много обещаний; было желание решить все быстро и сразу. Уходит год, за который многое узнали сами о себе и о тех, кто нас окружает. Хочу надеяться, что этот новый опыт станет ценным приобретением.

Ровно год назад я говорил, что нас ждет великолепный год, а сегодня с уверенностью говорю, что не ошибся: статистические данные показывают, что Латвия стремительно растет – мы больше производим и экспортируем, мы больше зарабатываем и все больше тратим, мы приближаемся к своей цели – среднему уровню жизни по Европейскому Союзу.

Признаю и то, что вместе с тем растет и неравенство. Красивые статистические данные никак не могут радовать тех, чей ежемесячный бюджет измеряется лишь несколькими сотнями евро.

Но возможности бюджета Латвии такие, каковы они есть, поскольку возможность поднять минимальную зарплату, пенсии и пособия Латвии даст возможность только экономический рост; другого пути у свободной страны нет! Иногда нам хочется верить абсурдным обещаниям, но цифры бюджета изменить нельзя.

Еще немного об уходящем годе и правительстве: у Иманта Зиедониса есть стих про Яниса, который пришел и вогнал палку в пол. Это приходит мне на ум, говоря о реформах в образовании и здравоохранении. Палку мы вогнали, что означает, что дать задний ход продвижению этих реформ уже не получится. Да, многие вещи остались незаконченными, но заложен крепкий фундамент, потому что образование и здравоохранение должны быть доступны и, главное, качественны!

Уже уходящему правительству удалось сделать первый шаг, повысив минимальную зарплату и введя прогрессивный подоходный налог, но нужно идти дальше. Неравенство – это огромная сила, которая раскалывает общество, оно отравляет отношения даже близких людей, но его нельзя отменить или уничтожить одним распоряжением премьера или голосованием в Сейме.

Многие маленькие народы гордятся своей смелостью, тем, что их замечают в мире. Одновременно нам важно видеть и понимать друг друга: протянуть руку кому-то, кто не может забраться в поезд, помочь тому, кто в магазине не может сосчитать маленькие деньги, притормозить даже на зеленый свет, если кто-то не успел перейти дорогу, не отталкивать чужака, а показать ему дорогу.

Мы можем быть сердечными и отзывчивыми, и временами у всех нас на глазах наворачиваются слезы. Их не нужно стесняться или прятать, слезы и надежды у нас не может отобрать никто.

Многие, конечно, знают ироничный рассказ о трех конвертах, которые уходящий глава правительства оставляет тому, кто приходит ему на смену. В первом конверте – письмо, в котором говорится: во всех бедах вини меня; во втором ничего нет, в третьем – совет: готовь три конверта. Не сомневаюсь, что совет из первого письма будет использоваться всеми возможными способами, но вопреки всему, во втором конверте я напишу такой совет: не бойся действовать! Всегда буду готов помочь следующему правительству советом, одновременно – строго оценивая выполненную работу!

Вот и конец года уже близок, посмотрим друг другу в глаза, многое поймем без слов и многое простим. Завтра наступит новый день, новый год нового столетия нашей страны.

Счастье – это не что-то абстрактное, оно не приходит со стороны, мы сами создаем его друг-другу.

Бог, храни Латвию! Счастливого Нового года!

LSM

Добавить комментарий

 