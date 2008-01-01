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Новости Латвия | 1 января 2019 | 16:56
Новогоднее поздравление премьера Мариса Кучинскиса
Добрый вечер, Латвия и весь мир! Еще несколько мгновений, и увлекательный год, в котором мы праздновали столетие Латвии, станет историей. Уходит в год, в котором было много праздников и много радости.
Были и страсти, жажда власти и много обещаний; было желание решить все быстро и сразу. Уходит год, за который многое узнали сами о себе и о тех, кто нас окружает. Хочу надеяться, что этот новый опыт станет ценным приобретением.
Ровно год назад я говорил, что нас ждет великолепный год, а сегодня с уверенностью говорю, что не ошибся: статистические данные показывают, что Латвия стремительно растет – мы больше производим и экспортируем, мы больше зарабатываем и все больше тратим, мы приближаемся к своей цели – среднему уровню жизни по Европейскому Союзу.
Признаю и то, что вместе с тем растет и неравенство. Красивые статистические данные никак не могут радовать тех, чей ежемесячный бюджет измеряется лишь несколькими сотнями евро.
Но возможности бюджета Латвии такие, каковы они есть, поскольку возможность поднять минимальную зарплату, пенсии и пособия Латвии даст возможность только экономический рост; другого пути у свободной страны нет! Иногда нам хочется верить абсурдным обещаниям, но цифры бюджета изменить нельзя.
Еще немного об уходящем годе и правительстве: у Иманта Зиедониса есть стих про Яниса, который пришел и вогнал палку в пол. Это приходит мне на ум, говоря о реформах в образовании и здравоохранении. Палку мы вогнали, что означает, что дать задний ход продвижению этих реформ уже не получится. Да, многие вещи остались незаконченными, но заложен крепкий фундамент, потому что образование и здравоохранение должны быть доступны и, главное, качественны!
Уже уходящему правительству удалось сделать первый шаг, повысив минимальную зарплату и введя прогрессивный подоходный налог, но нужно идти дальше. Неравенство – это огромная сила, которая раскалывает общество, оно отравляет отношения даже близких людей, но его нельзя отменить или уничтожить одним распоряжением премьера или голосованием в Сейме.
Многие маленькие народы гордятся своей смелостью, тем, что их замечают в мире. Одновременно нам важно видеть и понимать друг друга: протянуть руку кому-то, кто не может забраться в поезд, помочь тому, кто в магазине не может сосчитать маленькие деньги, притормозить даже на зеленый свет, если кто-то не успел перейти дорогу, не отталкивать чужака, а показать ему дорогу.
Мы можем быть сердечными и отзывчивыми, и временами у всех нас на глазах наворачиваются слезы. Их не нужно стесняться или прятать, слезы и надежды у нас не может отобрать никто.
Многие, конечно, знают ироничный рассказ о трех конвертах, которые уходящий глава правительства оставляет тому, кто приходит ему на смену. В первом конверте – письмо, в котором говорится: во всех бедах вини меня; во втором ничего нет, в третьем – совет: готовь три конверта. Не сомневаюсь, что совет из первого письма будет использоваться всеми возможными способами, но вопреки всему, во втором конверте я напишу такой совет: не бойся действовать! Всегда буду готов помочь следующему правительству советом, одновременно – строго оценивая выполненную работу!
Вот и конец года уже близок, посмотрим друг другу в глаза, многое поймем без слов и многое простим. Завтра наступит новый день, новый год нового столетия нашей страны.
Счастье – это не что-то абстрактное, оно не приходит со стороны, мы сами создаем его друг-другу.
Бог, храни Латвию! Счастливого Нового года!
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