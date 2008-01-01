Художественная выставка Майи Берзини «Серебристый свет»

Новости Культура | 30 декабря 2018 | 18:15

4 января в 16:00 в секторе Художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие художественной выставки «Серебристый свет». Масляную живопись представит художница Майя Берзиня.

В мае 2019 года Майя Берзиня отпразднует круглый юбилей. Юбилейный год художница начинает с персональной выставки в Даугавпилсе, в стенах Латгальской центральной библиотеки, предлагая произведения, написанные в разных периодах творческой жизни. Вдохновением для значительной части представленных работ стало пребывание на природе, наблюдения за играми светотеней, наслаждение звуками морского прибоя и музыкой ветра. По словам художницы, раньше она часто делала эскизы на природе, но зафиксированные таким образом мотивы зачастую подолгу лежали в папках и интерес к ним неизбежно угасал, так как восстановить приток творческих сил и эмоциональный градус, ощущаемый во время создания эскизов, в мастерской бывало нелегко. Поэтому в последнее время Майя, в основном, начинает и заканчивает картины на природе, работая в технике алла прима, то есть по сырому, быстрыми и уверенными мазками, не дожидаясь полного высыхания красок, чтобы максимально сохранить свои подлинные впечатления и настроение момента «здесь и сейчас», что для нее предельно важно.

Член Союза художников Латвии и Ассоциации художников Даугавпилсского региона Майя Берзиня родилась в 1949 году в Риге в семье кавалера Военного ордена Лачплесиса Альберта Берзиньша. Училась в художественной средней школе им. Розенталя и на педагогическом отделении Латвийской Академии художеств. Первые персональные выставки художницы состоялись в 1982 году (в Даугавпилсе, Риге, Саласпилсе). Затем последовали выставки в Сигулде, Стабурагской волости, Виесите, Паневежисе, а также многократные выставки в Даугавпилсе и Риге. Художница также участвовала в ряде групповых выставок в Даугавпилсе, Риге, Юрмале, Резекне, Саласпилсе, Паневежисе, Рибниц-Дамгартене, Париже и Торонто.

Выставка «Серебристый свет» доступна в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 3 по 31 января.

В целях информирования общественности во время вернисажа может проводиться фото- и видеосъемка.



ЛЦБ