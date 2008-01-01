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Новости Культура | 30 декабря 2018 | 18:08

Персональная выставка Ларисы Щукиной в библиотеке

2 января в 16:00 в секторе Периодики Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие художественной выставки Ларисы Щукиной под названием «В ожидании весны». В экспозиции представлены натюрморт и портреты, выполненные в технике акриловой живописи.

Более широкой публике Лариса Щукина известна, как человек театра. Уже много лет она работает режиссером в резекненском театре «Йорик», руководит детско-юношеской студией театра, а также театральной студией «Скоморох» в Резекненской средней школе №4. В 2014 году Лариса дебютировала в качестве режиссера короткометражного кино. Наряду с театром особое место в ее жизни занимает изобразительное искусство. Лариса окончила Резекненскую детскую художественную школу и Бобруйское художественное училище. В возрасте 41 года реализовала свою детскую мечту и поступила в Латгальский филиал Латвийской академии художеств, где обучалась специальности графика. Работы художницы были представлены на нескольких персональных и групповых выставках в Резекне.

Работы для новейшей выставки выполнены в технике акрила. Цветочные композиции в ярких, сочных тонах невольно напоминают о весне, а выразительные портреты поражают зрителя эмоциональной глубиной. Художественная выставка Ларисы Щукиной «В ожидании весны» будет доступна в секторе Периодики Латгальской Центральной библиотеки с 1 января по 28 февраля.

В целях информирования общественности на мероприятии открытия выставки может проводиться фото- и видеосъемка.
 

ЛЦБ

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