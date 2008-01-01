Каратисты SOCHIN достойно завершили 2018 год

Новости Спорт | 29 декабря 2018 | 17:45

Пресс-фото Пресс-фото

27 декабря в спортзале Русского лицея (Даугавпилс) для спортсменов SOCHIN каратэ клуба состоялось подведение итогов 2018 года и прошел Новогодний турнир SOCHIN-2018.

Спортсмены соревновались по олимпийским правилам в 3-х разделах – SUMO (борьба), КАТА (показательные выступления) и КUMITE (поединки).

Итоги выступления спортсменов оказались замечательными. В 2018 г. ученики клуба SOCHIN выступили на 19 международных чемпионатах и во многих из них заняли призовые места.

В феврале 2018 спортсмены SOCHIN второй раз выступали на престижном 28 Karate International BULLDOG TOURNAMENT (Таллинн), где Николай Романцевич и Арманд Гросберг стали серебряными призерами.

В феврале Денис Куранов в составе сборной Латвии выступал на 45th EUROPEAN CADET, JUNIOR & 10th U 21 CHAMPIONSHIPS.

Чемпионат Европы проходил с 02 по 04 февраля в г. Сочи (Россия). Денис получил бесценный опыт на чемпионате высокого ранга.

В марте 2018 команда SOCHIN добилась успеха на Чемпионате Европы по всестилевому каратэ, который состоялся в Риге, где девушки стали призерами ЧЕ. Элина Сафронова – 2 место. Алиса Иванько- 1 место. Из юношей призером стал Илья Зенков (бронза).

В апреле 2018 команда из 5 спортсменов выступила на GRAND PRIX в Польше, г.Тчев, где количество спортсменов в категории доходило до 40-45 чел. Сражались достойно.

В мае 2018 г. спортсмены SOCHIN отлично выступили на открытом Чемпионате г.Пскова (Россия), где практически все стали призерами, а Николай Романцевич стал чемпионом.

В сентябре 2018 г. спортсмены хорошо выступили на Чемпионате Латвии, практически все став призерами. Олег Трибрат завоевал две медали (серебро, бронза).

В октябре 2018 г. Алиса Иванько, пройдя 8 напряженных тренировок за 2 дня семинара, достойно сдала экзамены на черный пояс (1 ДАН) самому серьезному экзаменатору - Садасшиге КАТО (9 ДАН).

В декабре 2018 г. спортсмены выступили на ARACHI CUP в г. Легница (Польша), где, выступая в 3-х категориях (две весовых и одна возрастная), почти все стали призерами. 1 место завоевал Максим Линденов.

В 2018 г. SOCHIN каратэ клуб успешно провел два чемпионата по олимпийским правилам – LATGALES KARATĒ ČEMPIONĀTS, DAUGAVPILS KARATĒ ČEMPIONĀTS.

По итогам 2018 года серебряными медалями награждены спортсмены – Роберт Болясников, Вадим Савельев, Илья Зенков, Илья Семенов, золотыми – Элина Сафронова, Ева Элтермане, Анжелика Костина, Сергей Кудлис, Николай Романцевич, Олег Трибрат, Рита Солима, Роман Лавринович, Владимир Романцевич. Кубками награждены: 3-и места – Денис Куранов, Арманд Гросберг, 2-е место – Алиса Иванько, 1 место – Максим Линденов. Всего награждено 17 спортсменов.

За отличную подготовку спортсменов Специальный приз получила тренер клуба Татьяна.

За помощь в организации соревнования Специальный приз получил Владимир Романцевич.

Тренеры SOCHIN каратэ клуба выражают большую признательность за поддержку, которую оказывают клубу Дума г. Даугавпилса, Спортивное Управление г. Даугавпилса, а также родителям спортсменов клуба.



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