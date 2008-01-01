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Новости Латвия | 30 декабря 2018 | 16:13

В будущем году пенсионный возраст вырастет на три месяца

Пресс-фото

В будущем году пенсионный возраст в Латвии вырастет на три месяца, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в будущем году право на пенсию будет у лиц, достигших возраста 63 лет и 6 месяцев, если стаж страхования составляет не менее 15 лет.

В этом году выйти на пенсию могли те, кто достиг возраста 63 лет и 3 месяцев.

При этом лица, стаж страхования которых составляет не менее 30 лет, смогут выйти на пенсию досрочно - за два года до достижения пенсионного возраста. С будущего года это 61 год и 3 месяца.

Как уже писал Русский TVNET, пенсионный возраст постепенно повышается с 2014 года. Ежегодно он повышается на три месяца и к 2025 году достигнет возраста 65 лет.

TVnet.lv

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