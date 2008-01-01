Подробный прогноз погоды на Новый год и первые дни января

Новости Латвия | 30 декабря 2018 | 16:08

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Вечером 31 декабря значительных осадков в Латвии не ожидается, однако в новогоднюю ночь, начиная с северо-запада, начнется метель и дожди, сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, небольшие осадки в Курземе и местами в Видземе начнутся перед полуночью, а сильная метель ожидается на исходе ноче и в первой половине дня в Видземе, Латгале и Селии. В Курземе главным образом ожидаются осадки в виде дождя.

В Риге в полночь может начаться небольшой снег, который потом перерастет в снегопад, но и он в впоследствии сменится дождем.

В Латгале 31 декабря ожидается безветрие, местами образуется туман, в остальной Латвии начнет усиливаться южный, юго-западный ветер. В полночь на побережье Курземе и побережье севера Видземе порывы ветра достигнут 14-19 метров в секунда, а затем порывистый ветер будет дуть по всей Латвии, вечером 1 января он немного стихнет.

Температура воздуха 31 декабря составит +1..-4 градуса, ночью с запада начнут поступать теплые воздушные массы, поэтому максимальная температура в первый день года составит от +1..+2 градусов на востоке страны до +7 градусов на западном побережье Курземе.

В среду и четверг, 2 и 3 января, дождь снова сменится снегом и метелями, на побережье возможна снежная буря - в Курземе сила северного, северо-западного ветра может достигнуть скорости 30 метров в секунду. Всю Латвию засыплет снегом, вернется мороз, однако в конце недели вновь придет оттепель. Более холодная погода сохранится на востоке страны, где глубина снега местами может превысить 20 сантиметров.

TVnet.lv