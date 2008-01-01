В Аглонском крае утонул провалившийся под лед человек

Новости Происшествия | 30 декабря 2018 | 15:47

Пресс-фото Пресс-фото

В субботу в Аглонском крае в одном из озер утонул человек, который провалился под лед, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), сообщает ЛЕТА.

Спасатели призывают людей воздержаться от прогулок по льду, а также обсудить с детьми вопросы безопасности и следить за своими домашними животными.

TVnet.lv