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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 30 декабря 2018 | 15:47
В Аглонском крае утонул провалившийся под лед человек
В субботу в Аглонском крае в одном из озер утонул человек, который провалился под лед, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), сообщает ЛЕТА.
Спасатели призывают людей воздержаться от прогулок по льду, а также обсудить с детьми вопросы безопасности и следить за своими домашними животными.
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