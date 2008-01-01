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Новости Латвия | 30 декабря 2018 | 14:33

Вытяжка подключена к вентиляции — штраф от 30 евро

Пресс-фото

Уже с 1 января жителей могут штрафовать, если вытяжки над газовой плитой в их квартирах будут подключены к шахте естественной вентиляции. Новые правила в основном относятся к домам советской постройки. В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) необходимость новых правил объясняют тем, что вытяжки нередко блокируют вентиляционные шахты, а случае утечки, газ накапливается в помещениях.

Новые требования к вытяжкам не являются неожиданными – на решение этого вопроса владельцам квартир было дано два года. По новым правилам, подключать вытяжки к вентиляции больше нельзя, поскольку они ее засоряют. А газ, в случае утечки, скапливается в помещении, что грозит взрывом.

Если вытяжка заблокирует шахту естественной вентиляции, владельцу квартиры грозит штраф, размер которого может начинаться с 30 евро. В ГПСС, впрочем, признают, что всех нарушителей выловить не удастся:

«Многоквартирных домов очень много. Учитывая же ресурсы службы, проверки будут проводится там, где получим какие-либо жалобы», - пояснила начальник отдела Организации надзора за противопожарной безопасностью ГПСС Гунита Сударе.

Впрочем, возможны варианты. Если вытяжка блокирует вентиляционную шахту лишь частично, тогда естественная вентиляция работает – в этом случае штраф выписан не будет. Новые правила не распространяются и на тех, кто использует на кухне электрическую плиту.

А чтобы не строить новые вентиляционные каналы или шахты для вытяжки, в Стройуправе рекомендуют купить предназначенные для вытяжки фильтры.

«Единственные расходы – это стоимость самого фильтра. И нужно учитывать, что эти фильтры придется регулярно менять. Не реже раза в полгода. В принципе, это наиболее доступное, удобное и дешевое решение проблемы», - говорит представитель Рижской Стройуправы Эдгар Бутанс.

Если же владелец квартиры хочет вывести вытяжку из кухни, построив новый вентиляционный канал, без специалистов делать этого нельзя. Нужно привлекать сертифицированного архитектора или конструктора, а также сертифицированного специалиста по вентиляции. «Если это многоквартирный дом, в этом случае работы надо согласовать с владельцами других квартир. Это решение намного более сложное, времязатратное и дорогое», - подчеркнул Бутанс.

LSM

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