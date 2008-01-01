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Конечно, лучше бы договориться мирным путем, однако, если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить.
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Новости Происшествия | 30 декабря 2018 | 14:31
Праздничные рейды: под Резекне задержана водитель с 4,65 промилле
Во время праздничных выходных сотрудники Государственной полиции проводят усиленные рейды на дорогах. Особое внимание уделяется тому, чтобы водители не садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Вчера около 10 вечера в Резекненскоем крае стражи порядка остановили автомобиль VW Golf, которым управляла женщина 1975 года рождения. Проверка показала, что водитель села за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения – 4,65 промилле.
Против женщины начато административное делопроизводство за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Учитывая, что концентрация алкоголя в ее крови превысила 1,5 промилле, за такое нарушение ей грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, денежный штраф в размере 1200-1400 евро и лишение прав на четыре года.
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, за время рождественских праздников Госполиция задержала 93 пьяных водителей, при этом у половины из них концентрация алкоголя была выше 1,5 промилле.
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