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Новости Латвия | 30 декабря 2018 | 14:26

Погода в новогоднюю ночь — метель и дождь

Пресс-фото

Вечером 31 декабря в Латвии не ожидается существенных осадков, а в новогоднюю ночь начнется метель и дождь, прогнозируют синоптики.

В соответствии с прогнозами Global Forecast System во многих регионах Курземе и местами в Видземе небольшие осадки начнутся до полуночи, а сильный снегопад ожидается под утро и в первой половине дня в Видземе, Латгале и Селии. В Курземе в основном будет дождь. В Риге снег начнется около полуночи, затем он перейдет в метель, которая в свою очередь сменится дождем.

В Латгале в новогоднюю ночь будет безветренно, местами возможен туман, а на остальной территории Латвии начнет усиливаться южный, юго-западный ветер. В полночь на побережье Курземе скорость ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду, а 1 января вечером он стихнет.

Температура воздуха вечером 31 декабря составит +1..-4 градуса, ночью с запада начнет поступать теплый воздух, и максимальная температура в первый день нового года составит от +1..+2 градусов на востоке страны до +7 градусов в Курземе.

В среду и четверг дождь сменится снегом, на побережье возможна снежная буря - в Курземе скорость северного, северо-западного ветра в порывах может достигать 30 метров в секунду. На всей территории Латвии образуется снежный покров, вернется морозная погода, но к концу первой недели года вновь наступит оттепель. Холодная погода сохранится только на востоке страны, где глубина снега местами превысит 20 сантиметров.

LSM

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