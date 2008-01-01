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Новости Латвия | 28 декабря 2018 | 21:50

Пятница, 28 декабря: пасмурно и сыро

Сегодня в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода, а на востоке страны возможен мокрый снег, предупреждают синоптики.

С утра в отдельных районах страны возможен туман.

Воздух днем прогреется до 0..+5 градусов.

В Риге сегодня будет облачно, ну существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +1..+3 градусов.

LSM
 

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