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28 декабря
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Сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться.
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Новости Латвия | 28 декабря 2018 | 21:50
Пятница, 28 декабря: пасмурно и сыро
Сегодня в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода, а на востоке страны возможен мокрый снег, предупреждают синоптики.
С утра в отдельных районах страны возможен туман.
Воздух днем прогреется до 0..+5 градусов.
В Риге сегодня будет облачно, ну существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +1..+3 градусов.
LSM
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