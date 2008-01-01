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Новости Общество | 27 декабря 2018 | 18:33
ГПСС и учреждения здравоохранения готовы к работе на праздничные выходные
Приближается Новый год, празднование которого невозможно представить без фейерверков. К сожалению, это завораживающее развлечение при неосторожном подходе чревато пожарами и травмами. Жителей призывают соблюдать простые правила безопасности, чтобы ничего не омрачило праздник, но, если несчастье все же произойдет, оперативные службы города придут на помощь и в длинные праздничные выходные.
Специалисты Государственной Пожарно-спасательной служба (ГПСС) отмечают, что покупать пиротехнику можно только в сертифицированных торговых местах, в противном случае нет никакой гарантии ее качества и безопасности. Нужно внимательно изучить инструкцию, в которой изложена вся основная информация по применению.
О пожарной безопасности необходимо позаботиться, даже если вы сами не планируете запускать салюты, но это могут сделать соседи. Из легкодоступных мест лучше убрать легковоспламеняющиеся предметы.
Если возгорание все же произошло, сразу звоните в 112.
Если же получена травма, требующая оперативного вмешательства, обращайтесь в приемное отделение Даугавпилсской Региональной больницы, или, если есть угроза жизни – в Службу неотложной медицинской помощи.
Если на длинных выходных возникнут другие проблемы со здоровьем, не требующие оперативного вмешательства, можно звонить на консультативный номер семейных врачей 66016601. По рабочим дням он работает с 17.00 до 8.00, по выходным и праздникам – круглосуточно. Никакая повышенная плата за звонки на этот номер не применяется. Со специалистами можно проконсультироваться так же, если есть сомнения в том, нужна ли помощь незамедлительно, или можно подождать и после праздника обратиться к своему семейному.
По субботам с 8.00 до 16.00 дежурный врач принимает так же в Даугавпилсской региональной больнице.
Маленькие пациенты на выходных смогут попасть к дежурному врачу в Центре детского здоровья по ул.18 Новембра 19. В субботу, 29 декабря, доктор будет принимать с 9.00 до 14.00, а в понедельник, 31 декабря – с 9.00 до 12.00. дополнительная информация по телефону 654 25151.
В Зубоврачебной поликлинике дежурный врач 29 декабря будет принимать с 8.00 до 12.00, 30 и 31 декабря – с 9.00 до 14.00.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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