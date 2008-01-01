"Наша партия" при поддержке "Согласия" отстранила от должности заместителя мэра Даугавпилса

Новости Политика | 27 декабря 2018 | 18:27

В ходе внеочередного заседания Даугавпилсской городской думы был отстранен от должности один из заместителей председателя думы, представитель Латгальской партии Янис Дукшинскис. Это второй этап лишения Латгальской партии рычагов влияния — ранее должности лишился мэр Рихард Эйгим, которого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) подозревает в вымогательстве взятки в размере 10 000 евро.

Голосование по вопросу отставки Дукшинскиса инициировал другой заместитель мэра, представитель "Нашей партии" и исполняющий обязанности главы городской Думы Игорь Прелатов. Он обосновал необходимость освобождения Дукшинскиса от должности тем, что тот занимался самоуправством в бюджетной комиссии города.

Коллегу поддержал представитель "Согласия" Андрей Элксниньш. Сам Дукшинскис все обвинения категорически отверг, но это ему не помогло и в ходе голосования он был смещен с должности голосами депутатов "Нашей партии" и "Согласия". Представители "Латгальской партии" голосовали "против", но оказались в меньшинстве.

Примечательно, что на следующем очередном заседании городской думы Даугавпилса стоит вопрос об отставке и.о. мэра города Игоря Прелатова, инициированный Янисом Дукшинскисом. На этом заседании он не рассматривался, поскольку оно было внеочередным.

Delfi



Delfi.lv