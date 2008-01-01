Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 декабря
Именины:
Элмарс, Инита, Хелмарс / Аполлон, Леонид
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодняшний день предоставит вам возможность быть беззаботным и доставит пару-тройку поводов для радости. Однако обязанностями все-таки пренебрегать не следует.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- -1 .. 1 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1408 ()
|GBP
|0.9004 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|78.096 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Экс-мэра Даугавпилса выпустили из изолятора
8. СГД повторно накрыла подпольную автозаправку
9. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
10. Приостановлены платежи ЕС по проектам Даугавпилсской думы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 27 декабря 2018 | 18:27
"Наша партия" при поддержке "Согласия" отстранила от должности заместителя мэра Даугавпилса
В ходе внеочередного заседания Даугавпилсской городской думы был отстранен от должности один из заместителей председателя думы, представитель Латгальской партии Янис Дукшинскис. Это второй этап лишения Латгальской партии рычагов влияния — ранее должности лишился мэр Рихард Эйгим, которого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) подозревает в вымогательстве взятки в размере 10 000 евро.
Голосование по вопросу отставки Дукшинскиса инициировал другой заместитель мэра, представитель "Нашей партии" и исполняющий обязанности главы городской Думы Игорь Прелатов. Он обосновал необходимость освобождения Дукшинскиса от должности тем, что тот занимался самоуправством в бюджетной комиссии города.
Коллегу поддержал представитель "Согласия" Андрей Элксниньш. Сам Дукшинскис все обвинения категорически отверг, но это ему не помогло и в ходе голосования он был смещен с должности голосами депутатов "Нашей партии" и "Согласия". Представители "Латгальской партии" голосовали "против", но оказались в меньшинстве.
Примечательно, что на следующем очередном заседании городской думы Даугавпилса стоит вопрос об отставке и.о. мэра города Игоря Прелатова, инициированный Янисом Дукшинскисом. На этом заседании он не рассматривался, поскольку оно было внеочередным.
Delfi.lv
Добавить комментарий