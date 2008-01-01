Четверг, 27 декабря: циклон принес оттепель и осадки

Новости Латвия | 27 декабря 2018 | 18:25

Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, в восточных районах мокрый снег, а на западе страны дождь.

На дорогах скользко. Ночью и во второй половине дня образуется густой туман. Западный ветер будет дуть со скоростью 1-5 м/сек.

Температура воздуха днём составит +2…+5 градусов, на востоке Латвии -1…+2.

В Риге облачно с прояснениями, днём небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах скользко. Во второй половине дня возможно образование тумана. Слабый западный ветер. Температура воздуха +2…+3 градуса.

Медицинский тип погоды - 2-й, благоприятный.

Согласно метеопрогнозу на праздники, погодные условия с 31 декабря по 2 января в Латвии будет определять большой циклон, который принесет с собой осадки и сильный ветер. В новогоднюю ночь будет идти дождь, возможны также интенсивный снегопад и метель.

В начале января ветер сменит направление и будет дуть с северо-запада, его скорость порывами достигнет 27 метров в секунду, а температура воздуха понизится. При прохождении холодного воздуха над относительно теплым Балтийским морем в начале 2019 года местами, особенно на западе Курземе, возможны сильный снег и метель. Температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов.

LSM



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