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Новости Латвия | 24 декабря 2018 | 19:42
Нынешняя зима станет одним из самых холодных в истории метеонаблюдений
До начала января в Латвии не ожидается сильных холодов, но позже в январе и феврале вероятность морозных периодов будет выше, чем в другие годы, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
В стратосфере над Сибирью началось ранее прогнозировавшееся резкое потепление. Хотя внезапное потепление в стратосфере над Арктикой — не редкость, этой зимой оно, скорее всего, станет одним из самых сильных в истории метеонаблюдений.
Со сдвигом примерно в две недели изменения в стратосфере, как правило, влияют на тропосферу — нижний слой атмосферы. Нередко из-за изменений в циркуляции воздушных масс холодный воздух из Арктики поступает на юг, принося сильные холода в средние широты Азии, Северную Америку и Европу.
Пока синоптики не могут с уверенностью спрогнозировать, будут ли и этой зимой волны сильного холода и каких регионов они коснутся. Предыдущее резкое потепление в стратосфере наблюдалось в феврале этого года, почти по всей Европе в феврале-марте стояли сильные холода, например, в Латвии мороз достигал -27 градусов.
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