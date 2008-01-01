Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

24 декабря

Католическое и протестанское Рождество

Именины:
Адамс, Иева / Даниил, Емельян, Иван

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, зато ни в коем случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет (и в ближайшие сутки не появится) непреодолимой границы.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
-4 .. -6 C
День
-3 .. -5 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Ушел из жизни сотрудник Даугавпилсской Думы Андрей Смирнов

7. Ушли в мир иной...

8. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

9. KNAB задержал экс-мэра Даугавпилса Эйгимса

10. Автобусы и трамваи {175}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 24 декабря 2018 | 19:42

Нынешняя зима станет одним из самых холодных в истории метеонаблюдений

Пресс-фото

До начала января в Латвии не ожидается сильных холодов, но позже в январе и феврале вероятность морозных периодов будет выше, чем в другие годы, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

В стратосфере над Сибирью началось ранее прогнозировавшееся резкое потепление. Хотя внезапное потепление в стратосфере над Арктикой — не редкость, этой зимой оно, скорее всего, станет одним из самых сильных в истории метеонаблюдений.

Со сдвигом примерно в две недели изменения в стратосфере, как правило, влияют на тропосферу — нижний слой атмосферы. Нередко из-за изменений в циркуляции воздушных масс холодный воздух из Арктики поступает на юг, принося сильные холода в средние широты Азии, Северную Америку и Европу.

Пока синоптики не могут с уверенностью спрогнозировать, будут ли и этой зимой волны сильного холода и каких регионов они коснутся. Предыдущее резкое потепление в стратосфере наблюдалось в феврале этого года, почти по всей Европе в феврале-марте стояли сильные холода, например, в Латвии мороз достигал -27 градусов.

Делфи

Добавить комментарий

 