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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 декабря
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Вы сегодня, наконец, сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Правда, придется постараться, процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 24 декабря 2018 | 19:38
В рождественскую ночь мороз усилится до минус 10 градусов
Вечером 24 декабря и ночью местами в Латвии, в основном на востоке, небо прояснится, а столбик термометра опустится до отметки в -9..-12 градусов.
По прогнозам синоптиков, самая теплая праздничная ночь ожидается на западе Курземского побережья, где температура воздуха поднимется чуть выше нуля. В свою очередь, днем максимальная температура ожидается от +4 в Лиепае и Вентспилсе до -5 градусов на востоке страны.
Будет дуть умеренный южный и западный ветер. На большей части территории страны ожидается снег, днем — также дождь и туман.
В Риге завтра будет преимущественно облачно с прояснениями, временами возможен небольшой снег, к вечеру — дождь и туман.
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