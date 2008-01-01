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Вы сегодня, наконец, сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Правда, придется постараться, процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии.

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Новости Латвия | 24 декабря 2018 | 19:38

В рождественскую ночь мороз усилится до минус 10 градусов

Пресс-фото

Вечером 24 декабря и ночью местами в Латвии, в основном на востоке, небо прояснится, а столбик термометра опустится до отметки в -9..-12 градусов.

По прогнозам синоптиков, самая теплая праздничная ночь ожидается на западе Курземского побережья, где температура воздуха поднимется чуть выше нуля. В свою очередь, днем максимальная температура ожидается от +4 в Лиепае и Вентспилсе до -5 градусов на востоке страны.

Будет дуть умеренный южный и западный ветер. На большей части территории страны ожидается снег, днем — также дождь и туман.

В Риге завтра будет преимущественно облачно с прояснениями, временами возможен небольшой снег, к вечеру — дождь и туман.

Delfi

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