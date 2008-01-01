Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 декабря
Католическое и протестанское Рождество
Именины:
Адамс, Иева / Даниил, Емельян, Иван
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, зато ни в коем случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет (и в ближайшие сутки не появится) непреодолимой границы.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -3 .. -5 C
- Утро
- -4 .. -6 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1414 ()
|GBP
|0.9022 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|78.2103 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Ушел из жизни сотрудник Даугавпилсской Думы Андрей Смирнов
8. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
9. KNAB задержал экс-мэра Даугавпилса Эйгимса
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 24 декабря 2018 | 19:22
Президент и спикер Сейма поздравили латвийцев с Рождеством
Президент Раймонд Вейонис и председатель парламента Инара Мурниеце (Национальное объединение) поздравили жителей Латвии с Рождеством.
«Рождество — это время надежд и раздумий. Время, когда останавливается ежедневная спешка, и мы открываем сердца для радости. Это и время для веры. Веры не только в чудеса, но и в то, что мы своими хорошими мыслями и делами можем создавать эти самые чудеса. Нам только самим надо поверить, что все возможно, если мы действительно этого хотим», — говорится в поздравлении главы государства.
Президент пожелал латвийцам, чтобы Рождество принесло им мир в душе, уверенность в своих силах и веру, которая вдохновляет на добрые дела. «Будьте на Рождество вместе со своими близкими и родными! Пусть в каждом доме царят мир и согласие! Радостного и полного любви Рождества!»
Мурниеце пожелала латвийцам радости, душевных мгновений в кругу семьи и неиссякаемой веры в добро. «Ожидание Рождества — самое светлое и наполненное время. Рождество — это путь к свету, и силы на этом пути дает любовь, поэтому Рождество задевает самые тонкие струны души человека, заставляя сиять лучшему, что в ней есть.
Давайте помогать друг другу, делиться тем, чего у нас достаточно, а другим не хватает. Улыбнемся друг другу, ведь улыбка согревает сердце и ничего не стоит. Давайте беречь традиции, уважать старших и верить в молодых», — говорится в поздравлении Мурниеце.
Добавить комментарий