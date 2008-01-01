Президент и спикер Сейма поздравили латвийцев с Рождеством

Новости Латвия | 24 декабря 2018 | 19:22

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Президент Раймонд Вейонис и председатель парламента Инара Мурниеце (Национальное объединение) поздравили жителей Латвии с Рождеством.

«Рождество — это время надежд и раздумий. Время, когда останавливается ежедневная спешка, и мы открываем сердца для радости. Это и время для веры. Веры не только в чудеса, но и в то, что мы своими хорошими мыслями и делами можем создавать эти самые чудеса. Нам только самим надо поверить, что все возможно, если мы действительно этого хотим», — говорится в поздравлении главы государства.

Президент пожелал латвийцам, чтобы Рождество принесло им мир в душе, уверенность в своих силах и веру, которая вдохновляет на добрые дела. «Будьте на Рождество вместе со своими близкими и родными! Пусть в каждом доме царят мир и согласие! Радостного и полного любви Рождества!»

Мурниеце пожелала латвийцам радости, душевных мгновений в кругу семьи и неиссякаемой веры в добро. «Ожидание Рождества — самое светлое и наполненное время. Рождество — это путь к свету, и силы на этом пути дает любовь, поэтому Рождество задевает самые тонкие струны души человека, заставляя сиять лучшему, что в ней есть.

Давайте помогать друг другу, делиться тем, чего у нас достаточно, а другим не хватает. Улыбнемся друг другу, ведь улыбка согревает сердце и ничего не стоит. Давайте беречь традиции, уважать старших и верить в молодых», — говорится в поздравлении Мурниеце.

LSM