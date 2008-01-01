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Новости Культура | 22 декабря 2018 | 20:35

Елок много не бывает: в Даугавпилсе появилась еще одна

Lsm

Уже второй год даугавпилсские учителя визуального искусства и домоводства в Латгальской центральной библиотеке наряжают особую елку. Все игрушки на ней сделаны руками педагогов. В этом году елка посвящается столетию Латвийской Республики.

«Идею предложила керамистка и преподаватель визуального искусства основной школы Saskaņas Уна Гура», - рассказала Rus.Lsm.lv руководитель методического объединения учителей визуального искусства и домоводства Наталья Изулена. «Уна пригласила нас в свою мастерскую, где мы под ее руководством слепили из глины 85 латышских этнографических знаков. Затем их обожгли и покрыли глазурью. Здесь много знаков силы, так что наша елка – прямо энергетическая бомба, можно приходить и заряжаться от нее энергией и силой».

После «открытия» елки учитель визуального искусства 10-й средней школы Инга Васильева провела мастер-класс по изготовлению рождественских игрушек из упаковочной бумаги с использованием пенопластового наполнителя. «Надо уметь из всякой ерунды создавать праздничное настроение и радовать себя», - справедливо заметила Инга.

Необычной елкой можно полюбоваться в Латгальской центральной библиотеке до 15 января. Как стало известно Rus.Lsm.lv, несколько посетителей библиотеки уже захотели … купить все игрушки. Им вежливо отказали.

LSM

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