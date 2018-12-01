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Новости Общество | 21 декабря 2018 | 20:49

Ушли в мир иной...

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С 19 по 21 декабря 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 12 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Bobiļova Jeļena (08.02.1935 - 21.12.2018)
Hodkeviča Alla (27.01.1948 - 20.12.2018)
Idzāns Alberts (17.06.1942 - 21.12.2018)
Jegorovs Viktors (24.01.1954 - 15.12.2018)
Kirillova Valentīna (28.02.1931 - 20.12.2018)
Kokina Elvīra (21.09.1953 - 19.12.2018)
Lazuko Aleksandrs (30.03.1957 - 20.12.2018)
Lisovs Vasilijs (27.03.1934 - 20.12.2018)
Orols Pēteris (02.07.1951 - 16.12.2018)
Saveļjevs Valerijs (18.02.1949 - 18.12.2018)
Šubina Sofija (08.03.1932 - 20.12.2018)
Vaivods-Šulte Jānis (10.02.1965 - 16.12.2018).
 

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