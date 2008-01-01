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Новости Происшествия | 21 декабря 2018 | 20:13

СГД повторно накрыла подпольную автозаправку, торговавшую дизельным топливом

VID

Сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) повторно приостановили в Даугавписле деятельность нелегальной "точки", на которой подпольно торговали дизельным топливом. Как отмечают в СГД, проверяющие уже приходили сюда с обысками в октябре 2018 года и изъяли нелегальное топливо, несколько тысяч евро наличностью и транспортное средство, однако торговля продолжилась.

На этот раз автозаправку накрыли в тот момент, когда там заправлялся автомобиль BMW X5, и водитель расплатился за топливо. На этот раз сотрудники СГД изъяли транспортное средство с российскими регистрационными номерами и находившиеся в нем 1 400 литров дизельного топлива, еще 1 400 литров дизельного топлива в пластиковых емкостях, а также два транспортных средства с латвийскими номерами. Также изъяты приспособления для заправки авто и журнал, в котором фиксировали, сколько литров дизеля продано и сколько за него получено наличностью.

Следствие продолжается.

Делфи

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