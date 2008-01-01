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Новости Происшествия | 21 декабря 2018 | 20:05

В Резекненском крае в пожаре погиб человек

Пресс-фото

За последние три дня в результате пожаров погибли шесть человек, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), сообщает ЛЕТА.

20 декабря 2018 года в 10.23 пожарные получили вызов в Резекненский край, где загорелся жилой дом. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что открытым пламенем горит деревянный одноэтажный дом и существует угроза распространения огня на соседние здания. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, в пожаре погиб один человек. Пожар был ликвидирован в 15.50.

В этом году в пожарах погибли уже 78 человек, в том числе трое детей. В большинстве случаев причиной трагических пожаров является беспечность людей, например, неосторожное курение в помещениях и использование поврежденных отопительных приборов.

LSM

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