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Новости Происшествия | 21 декабря 2018 | 19:57
Суд оправдал мэра Зилупе Агафонова по делу об уклонении от уплаты налогов
Резекненский суд в Лудзе оправдал председателя Зилупской краевой думы Олега Агафонова и его жену Ирину Агафонову, которым 10 лет назад было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.
Оглашенный сегодня приговор суда Агафонов назвал справедливым, заявив, что все обвинение было придуманным и необоснованным. Надзорные органы уделяют политикам усиленное внимание, поэтому уклониться от уплаты налогов им просто невозможно, считает политик.
В Лудзенский районный суд дело Агафонова поступило 16 декабря 2008 года, а первое судебное заседание состоялось 22 сентября 2009 года, сообщает агентство LETA.
Согласно обвинительному заключению, своими действиями Агафонов причинил государству материальный ущерб в размере 140 698 латов (200 997 евро), а его жена — 9311 латов (13 301 евро).
Этот уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов был выделен от процесса о контрабанде, в котором Агафонов тоже фигурирует.
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