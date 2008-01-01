Суд оправдал мэра Зилупе Агафонова по делу об уклонении от уплаты налогов

Новости Происшествия | 21 декабря 2018 | 19:57

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Резекненский суд в Лудзе оправдал председателя Зилупской краевой думы Олега Агафонова и его жену Ирину Агафонову, которым 10 лет назад было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Оглашенный сегодня приговор суда Агафонов назвал справедливым, заявив, что все обвинение было придуманным и необоснованным. Надзорные органы уделяют политикам усиленное внимание, поэтому уклониться от уплаты налогов им просто невозможно, считает политик.

В Лудзенский районный суд дело Агафонова поступило 16 декабря 2008 года, а первое судебное заседание состоялось 22 сентября 2009 года, сообщает агентство LETA.

Согласно обвинительному заключению, своими действиями Агафонов причинил государству материальный ущерб в размере 140 698 латов (200 997 евро), а его жена — 9311 латов (13 301 евро).

Этот уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов был выделен от процесса о контрабанде, в котором Агафонов тоже фигурирует.

LSM