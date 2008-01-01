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Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 21 декабря 2018 | 17:41
Латвийская армия купит беспилотники у отечественных производителей
Министерство обороны заключило контракты с латвийскими компаниями UAV Factory и Atlas Aerospace о поставке систем беспилотных летательных аппаратов для нужд латвийской армии.
Покупка систем беспилотных летательных аппаратов позволит Национальным вооруженным силам усилить возможности наблюдения и разведки, а также усилит огневую поддержку. Кроме того, закупленные беспилотники планируется использовать в гражданских операциях, например, в поисках и спасении заблудившихся людей.
Контракт предусматривает, что армия сперва получит тестовую партию беспилотников. Если партнерство устроит военных, сотрудничество будет продолжено, а предприниматели получат заказы на улучшение и модернизацию систем беспилотных летательных аппаратов согласно нуждам Национальных вооруженных сил.
Предприятие UAV Factory основано в 2009 году, имеет бюро в Латвии и США. Данная компания является одним из мировых лидеров в сфере беспилотных летательных аппаратов. Продукция компании – летательные аппараты и камеры – продаются в пяти десятках стран мира для военных, гражданских и академических нужд.
LSM
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