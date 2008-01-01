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Новости Латвия | 21 декабря 2018 | 17:37

Это Рождество будет самым «белым» за последние пять лет

Рождественский вечер по всей Латвии будет морозным и снежным — в последний раз такое было только в 2012 году, свидетельствуют прогнозы.

В субботу и воскресенье местами возможен снег. В последний день недели на юге Рижского залива, в том числе в столице, возможен и сильный снегопад. В эти дни, а также в понедельник, 24 декабря, температура воздуха — - 0... -5 градусов, на востоке страны — -6... -10 градусов.

Толщина снежного покрова в рождественский вечер составит от нескольких см в Курземе до 10-15 см на большей части Видземе и Латгале.

Но в начале недели температура будет повышаться, и 25 декабря в большинство регионов придет оттепель. Температура воздуха — от -2 в Латгале до +4 на побережье.

Ночами же будет холодно, поэтому дороги могут обледенеть.

После Рождества оттепель продолжится. Прогнозы свидетельствуют, что снег во многих регионах сойдет — и Новый год будет теплым.

LSM
 

LSM

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