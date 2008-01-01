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Новости Общество | 21 декабря 2018 | 17:33

В Даугавпилсе обитатели приюта для животных получили подарки

В преддверии Рождества Даугавпилсский краеведческий и художественный музей завершил традиционную благотворительную акцию. На этот раз подарки адресованы животным, находящимся в городском приюте: неравнодушные горожане собрали теплые вещи, корма, подушки и даже игрушки котятам и щенкам.

— Такие акции в музее проходят регулярно, начиная с 2011 года, — рассказал Rus.Lsm.lv специалист по связям с общественностью городского музея Юрий Островский. — Мы собирали книги для пострадавшей от пожара библиотеки Малиновской волости Даугавпилсского края, рождественские и новогодние подарки для воспитанников детского дома-приюта «Приедите» и детей из неблагополучных и многодетных семей, материалы для рукоделия людям с особыми потребностями. Обитатели приюта для животных тоже не первый раз попадают в зону нашего внимания.

Самой активной участницей благотворительной акции стала работница музея Евгения Курмелёва. Она позаботилась о том, чтобы приютским питомцам не было холодно зимой: принесла много подушек, пледов, одеял, несколько ковров.

— Я очень люблю животных, особенно кошек. Дома у меня живут два кота, и я подкармливаю дворовых кошек, — сказала Е. Курмелёва.

Руководитель приюта Оксана Бондаре поблагодарила всех добрых людей, отметив, что теплыми вещами приют обеспечен надолго, а вот корма и наполнители для туалетов нужны всегда. «У нас сейчас живут 45 взрослых собак и 20 щенков, 50 кошек и 30 котят. Люди нас не забывают не только во время акций. Многие приходят с подарками, просто погулять с собаками, пообщаться с котами. Это очень ценно и нужно. В таких волонтерах, способствующих социализации животных, мы постоянно нуждаемся», — пояснила Оксана.

Праздничное мероприятие в музее завершилось выступлением гитаристов Инары Поляковой и Евгения Селиванова — учеников Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока.

LSM
 

LSM

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