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Новости Латвия | 21 декабря 2018 | 17:29

Пятница, 21 декабря: циклон привел к снегопаду

Сегодня погодные условия в Латвии будет определять циклон, сообщает метеоцентр. Весь день будет облачно, по всей территории страны прогнозируются обильные осадки в виде снега.

Ветер слабый юго-восточный, но на морском побережье в Курземе порывами достигнет 16 м/сек. Температура воздуха днем составит -2...-5 градусов.

В Риге весь день будет облачно, и ожидается затяжной снегопад. Днем -3..-4 градуса.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

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