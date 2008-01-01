Поздравление с Рождеством Генерального консула Беларуси

Новости Общество | 20 декабря 2018 | 21:21

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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и себя лично примите самые тёплые и искренние поздравления с наступающим Новым 2019 Годом и светлым праздником Рождества Христова!

В уходящем 2018 году мы отметили важную дату для белорусско-латвийский отношений - 25-летие со дня открытия Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе, которая подтверждает динамичное региональное и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также продуктивное взаимодействие деловых кругов обеих стран.

Уверен, что в наступающем году наше двустороннее партнерство, основанное на многовековых традициях уважения и доверия между нашими народами, сможет обрести новый импульс.

Пусть наступающий год станет годом новых успехов и высоких результатов в работе, ярких эмоций и счастливых событий.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, неугасаемых сил, неизменной удачи и чудесного настроения!



С уважением, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе В.Климов