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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Вы сегодня будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. Не лезьте в авантюры, лучше почитайте детективчик.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 декабря 2018 | 21:21
Поздравление с Рождеством Генерального консула Беларуси
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и себя лично примите самые тёплые и искренние поздравления с наступающим Новым 2019 Годом и светлым праздником Рождества Христова!
В уходящем 2018 году мы отметили важную дату для белорусско-латвийский отношений - 25-летие со дня открытия Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе, которая подтверждает динамичное региональное и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также продуктивное взаимодействие деловых кругов обеих стран.
Уверен, что в наступающем году наше двустороннее партнерство, основанное на многовековых традициях уважения и доверия между нашими народами, сможет обрести новый импульс.
Пусть наступающий год станет годом новых успехов и высоких результатов в работе, ярких эмоций и счастливых событий.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, неугасаемых сил, неизменной удачи и чудесного настроения!
С уважением, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе В.Климов
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