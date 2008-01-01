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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 20 декабря 2018 | 20:58
Приостановлены платежи ЕС по проектам Даугавпилсской думы
Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановило финансирование из фондов Европейского союза для реализуемого предприятием Rīgas satiksme (RS) проекта трамвайной линии Сканстес и двух проектов Даугавпилсской думы по улучшению инфраструктуры.
Как заявили в ЦАФД, эти решения приняты для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) уголовных процессов по закупкам RS и Даугавпилсской думы, сообщает агентство LETA.
Выплаты из фондов ЕС приостановлены по проектам «Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе», «Развитие трамвайной инфраструктуры в Риге» и «Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений Даугавпилса в соответствии с современными требованиями».
«Все должны понимать — если в финансируемом из фондов проекте вскрывается мошенничество или связь с коррупцией, они финансирования лишаются. К мошенничеству и коррупции у нас нулевая толерантность. Кроме того, следует осознавать последствия. Если проект лишается финансирования из фондов ЕС, то расходы ложатся на плечи латвийских налогоплательщиков», — заявил директор ЦАФД Мартиньш Бренцис.
Решение агентства о приостановке платежей гарантирует, что государство не теряет предусмотренного по этим проектам финансирования ЕС и его можно перенаправить на реализацию других проектов.
Общие затраты по проекту улучшения трамвайной инфраструктуры в Риге предусмотрены в размере 97,4 млн евро без налога на добавленную стоимость, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС составляет 65,66 млн евро.
Затраты по проекту «Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе» предусмотрены в размере 675 500 евро, в том числе софинансирование ЕС — 398 170 евро. Расходы на проект «Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений Даугавпилса в соответствии с современными требованиями» запланированы в размере 6 268 270 евро, из них финансирование ЕС составляет 2 795 506 евро.
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