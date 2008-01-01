Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 декабря

Именины:
Арта, Миньона / Антон, Григорий, Дементий

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня вы имеете шанс познать в полной мере силу Земного притяжения. Рекомендуем воздержаться от полетов во сне и падений наяву.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-5 .. -7 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-5 .. -7 C
Вечер
-5 .. -7 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Автобусы и трамваи {175}

7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

8. Ушли в мир иной...

9. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

10. Горожане могут привезти отсортированные отходы на площадку в Лигинишки

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Экономика | 20 декабря 2018 | 20:58

Приостановлены платежи ЕС по проектам Даугавпилсской думы

Пресс-фото

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановило финансирование из фондов Европейского союза для реализуемого предприятием Rīgas satiksme (RS) проекта трамвайной линии Сканстес и двух проектов Даугавпилсской думы по улучшению инфраструктуры.

Как заявили в ЦАФД, эти решения приняты для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) уголовных процессов по закупкам RS и Даугавпилсской думы, сообщает агентство LETA.

Выплаты из фондов ЕС приостановлены по проектам «Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе», «Развитие трамвайной инфраструктуры в Риге» и «Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений Даугавпилса в соответствии с современными требованиями».

«Все должны понимать — если в финансируемом из фондов проекте вскрывается мошенничество или связь с коррупцией, они финансирования лишаются. К мошенничеству и коррупции у нас нулевая толерантность. Кроме того, следует осознавать последствия. Если проект лишается финансирования из фондов ЕС, то расходы ложатся на плечи латвийских налогоплательщиков», — заявил директор ЦАФД Мартиньш Бренцис.

Решение агентства о приостановке платежей гарантирует, что государство не теряет предусмотренного по этим проектам финансирования ЕС и его можно перенаправить на реализацию других проектов.

Общие затраты по проекту улучшения трамвайной инфраструктуры в Риге предусмотрены в размере 97,4 млн евро без налога на добавленную стоимость, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС составляет 65,66 млн евро.

Затраты по проекту «Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе» предусмотрены в размере 675 500 евро, в том числе софинансирование ЕС — 398 170 евро. Расходы на проект «Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений Даугавпилса в соответствии с современными требованиями» запланированы в размере 6 268 270 евро, из них финансирование ЕС составляет 2 795 506 евро.

LSM

Добавить комментарий

 