Приостановлены платежи ЕС по проектам Даугавпилсской думы

Новости Экономика | 20 декабря 2018 | 20:58

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Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановило финансирование из фондов Европейского союза для реализуемого предприятием Rīgas satiksme (RS) проекта трамвайной линии Сканстес и двух проектов Даугавпилсской думы по улучшению инфраструктуры.

Как заявили в ЦАФД, эти решения приняты для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) уголовных процессов по закупкам RS и Даугавпилсской думы, сообщает агентство LETA.

Выплаты из фондов ЕС приостановлены по проектам «Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе», «Развитие трамвайной инфраструктуры в Риге» и «Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений Даугавпилса в соответствии с современными требованиями».

«Все должны понимать — если в финансируемом из фондов проекте вскрывается мошенничество или связь с коррупцией, они финансирования лишаются. К мошенничеству и коррупции у нас нулевая толерантность. Кроме того, следует осознавать последствия. Если проект лишается финансирования из фондов ЕС, то расходы ложатся на плечи латвийских налогоплательщиков», — заявил директор ЦАФД Мартиньш Бренцис.

Решение агентства о приостановке платежей гарантирует, что государство не теряет предусмотренного по этим проектам финансирования ЕС и его можно перенаправить на реализацию других проектов.

Общие затраты по проекту улучшения трамвайной инфраструктуры в Риге предусмотрены в размере 97,4 млн евро без налога на добавленную стоимость, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС составляет 65,66 млн евро.

Затраты по проекту «Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе» предусмотрены в размере 675 500 евро, в том числе софинансирование ЕС — 398 170 евро. Расходы на проект «Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений Даугавпилса в соответствии с современными требованиями» запланированы в размере 6 268 270 евро, из них финансирование ЕС составляет 2 795 506 евро.

LSM