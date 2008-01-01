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Новости Политика | 20 декабря 2018 | 18:16

Экс-мэра Даугавпилса выпустили из изолятора

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) два дня назад задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса. Сегодня его выпустили из изолятора временного содержания, сообщает LTV.

Свою роль в уголовном процессе Эйгимс комментировать отказался.

Ранее KNAB провел обыск в кабинете Эйгимса и задержал его по делу о взятке в 10 тыс евро.

По информации LTV, расследование связано с четырьмя контрактами, заключенными с компанией Modus Būve, победившей в тендерах в 2016-2018 гг.

В конце ноября с поста сместили мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса («Наша партия»). Девять из 15 депутатов подписались под требованием на заседании думы принять решение об освобождении Эйгимса от должности.

LSM
 

LSM

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