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Новости Политика | 20 декабря 2018 | 18:16
Экс-мэра Даугавпилса выпустили из изолятора
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) два дня назад задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса. Сегодня его выпустили из изолятора временного содержания, сообщает LTV.
Свою роль в уголовном процессе Эйгимс комментировать отказался.
Ранее KNAB провел обыск в кабинете Эйгимса и задержал его по делу о взятке в 10 тыс евро.
По информации LTV, расследование связано с четырьмя контрактами, заключенными с компанией Modus Būve, победившей в тендерах в 2016-2018 гг.
В конце ноября с поста сместили мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса («Наша партия»). Девять из 15 депутатов подписались под требованием на заседании думы принять решение об освобождении Эйгимса от должности.
LSM
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