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Новости Культура | 20 декабря 2018 | 18:14

Рождество в Даугавпилсе пройдет под звуки органа

В даугавпилсском костеле Непорочного зачатия пресвятой девы Марии 25 и 26 декабря пройдут концерты всемирно известной латвийской органистки Евгении Лисицыной.

Организатор концертов — влюбленный в органную музыку учащийся Даугавпилсской музыкальной средней школы им. Станислава Брока Артур Лисов, о котором Rus.Lsm.lv уже рассказывал.

— Первый концерт Евгении Владимировны я организовал в феврале этого года, — рассказал Артур. — Я ассистент и ученик Лисицыной, постоянно поддерживаю с ней связь. Февральский концерт очень понравился горожанам, при этом, естественно, не всем удалось на него попасть, и я получил много просьб вновь «привезти» Евгению Владимировну. Она в прекрасной форме и рада снова приехать, в Даугавпилсе ей очень комфортно.

На этот раз запланировано два концерта. Первый начнется в 18:30 25 декабря, на нем прозвучат произведения Баха. Вход на вечерний концерт бесплатный. Второй концерт состоится 26 декабря, начало в 13:30. В программе – произведения Вивальди, в том числе собственное переложение Лисицыной «Времен года» для органа. Цена билета 3 евро.

LSM
 

LSM

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