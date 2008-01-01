Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 декабря
Именины:
Арта, Миньона / Антон, Григорий, Дементий
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, лучше оцените разнообразие.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -5 .. -7 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -5 .. -7 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1405 ()
|GBP
|0.9032 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|77.0444 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Автобусы и трамваи {175}
7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
9. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
10. Горожане могут привезти отсортированные отходы на площадку в Лигинишки
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 20 декабря 2018 | 18:14
Рождество в Даугавпилсе пройдет под звуки органа
В даугавпилсском костеле Непорочного зачатия пресвятой девы Марии 25 и 26 декабря пройдут концерты всемирно известной латвийской органистки Евгении Лисицыной.
Организатор концертов — влюбленный в органную музыку учащийся Даугавпилсской музыкальной средней школы им. Станислава Брока Артур Лисов, о котором Rus.Lsm.lv уже рассказывал.
— Первый концерт Евгении Владимировны я организовал в феврале этого года, — рассказал Артур. — Я ассистент и ученик Лисицыной, постоянно поддерживаю с ней связь. Февральский концерт очень понравился горожанам, при этом, естественно, не всем удалось на него попасть, и я получил много просьб вновь «привезти» Евгению Владимировну. Она в прекрасной форме и рада снова приехать, в Даугавпилсе ей очень комфортно.
На этот раз запланировано два концерта. Первый начнется в 18:30 25 декабря, на нем прозвучат произведения Баха. Вход на вечерний концерт бесплатный. Второй концерт состоится 26 декабря, начало в 13:30. В программе – произведения Вивальди, в том числе собственное переложение Лисицыной «Времен года» для органа. Цена билета 3 евро.
LSM
Добавить комментарий