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Новости Спорт | 20 декабря 2018 | 18:13
Остапенко готова вернуться в десятку лучших теннисисток планеты
Оправившаяся после травмы вторая ракетка Латвии Алена Остапенко готова к новому сезону. Но начинать его она планирует с осторожностью, поскольку пока неизвестно, как поведет себя травмированная рука. Теннисистка полна решимости вернуться в ТОП-10 мирового рейтинга и намерена принимать участие и в турнирах Большого шлема, и в соревнованиях Женской ассоциации тенниса, и в розыгрыше Кубка федерации в составе Латвии.
Алена возобновила тренировки только 10 декабря и пока работает в щадящем режиме, рассказала журналистам ее мать и генеральный менеджер Елена Яковлева.
Из-за травмы левой кисти Остапенко не могла играть два с половиной месяца. И, по ее словам, возможно, допустила ошибку, приняв участие в турнирах под конец сезона, превозмогая боль. «Мне все еще надо быть осторожной», - говорит Алена о своем нынешнем состоянии здоровья.
Впрочем, Остапенко выдвигает высокие цели и ожидает, что сможет отыграться по ходу сезона, а с рукой все будет в порядке. Мать теннисистки прогнозирует, что в лучшую форму Алена сможет вернуться до конца мая, когда начнется открытый чемпионат Франции. Конечно, при условии, что травмированная рука полностью заживет.
Сама Алена рада поиграть в Латвии 0 в феврале в Риге пройдет матч Кубка федерации против Словакии, а в июле Юрмала впервые примет чемпионат уровня Женской ассоциации тенниса (WTA). Остапенко отметила, что дома не играла с 12-летнего возраста, когда победила на чемпионате Риги, поскольку турниров такого уровня в Латвии не проводилось.
«Очень радовалась, узнав, что будет турнир в Юрмале. До того думала, что после матча Кубка федерации пройдет много времени, пока снова не будет какой-нибудь турнир дома», - сказала Остапенко.
Остапенко видит возможность подняться на более высокий уровень в Кубке федерации, поскольку дуэт с первой ракеткой Латвии Анастасией Севастовой способен на многое. Если же сезон пройдет успешно, Алена надеется попасть в финальный турнир WTA, где сразятся восемь сильнейших теннисисток.
Первый турнир в предстоящем сезоне Алена проведет в китайском Шеньчжэне. Соревнования начнутся уже 30 декабря. Алена покинет Ригу 24 декабря.
LSM
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