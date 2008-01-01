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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Латвия | 20 декабря 2018 | 18:07
Четверг, 20 декабря: мороз усиливается
Сегодня в восточных районах Латвии столбик термометра опустится до отметки в минус 10 градусов, и это будет самый холодный день на этой неделе, прогнозируют метеорологи.
Днем температура воздуха по стране составит -7...-10 градусов. Осадков не прогнозируется. Весь день будет дуть слабый юго-восточный ветер.
В Риге похолодает до -7, ветер слабый. Пасмурно, но без осадков.
Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.
LSM
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