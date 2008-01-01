Минские врачи одарили Белорусский дом слуцким поясом

Новости Культура | 18 декабря 2018 | 20:27

ЦБК ЦБК

В субботу, 15 декабря 2018 года, Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) посетила многочисленная делегация участников III-го Международного Форума «Медицина-2018», чтобы непосредственно здесь ознакомиться с работой этой уникальной для Латвии структуры, главной целью деятельности которой является сохранение и развитие белорусской национальной культуры и традиций.

С 14 по 15 декабря в Даугавпилсе прошел III-ий Международный Форум медицины, организованный Латвийским обществом врачей в рамках международного сотрудничества с Белорусской ассоциацией врачей, на котором белорусские и латвийские коллеги обменялись опытом работы. Как и предыдущие форумы, третий Форум медицины прошел в формате выступлений ведущих специалистов Латвии и Беларуси; основной темой этого года стали диагностика, лечение и реабилитация неинфекционных заболеваний.

Первый форум прошел в декабре 2016 года и был весьма успешным, получил высокую оценку как со стороны латышских, так и со стороны белорусских коллег. Поэтому и были организованы последующие встречи. Этот двухдневный форум – превосходная платформа для того, чтобы на двух интердисциплинарных конференциях поделиться и заодно обзавестись новым опытом и знаниями. Общество врачей Латвии и Белорусская Ассоциация врачей cчитают, что перенятие знаний и опыта – лучший способ развития отношений среди наших стран и медицинских обществ. Организаторы уверены в том, что медицинское направление у обеих соседних государств – Латвии и Белоруссии - развивается успешно, в соответствии с европейскими понятиями 21-го века.

Следует отметить, что в прошлом году белорусские медики уже посещали ЦБК. Встреча произвела на них столь благоприятное впечатление, что и на этот раз около 60-ти участников Международного медицинского форума со всех уголков Беларуси, из медучреждений разного профиля и уровня, снова изъявили желание посетить гостеприимный Белорусский дом.

В теплой и неформальной атмосфере, за чашкой кофе и чая, очень продуктивно и результативно прошла дружеская встреча, организованная сотрудниками ЦБК. Неподдельный живой интерес у гостей вызвали презентация и подробный рассказ методиста Марии Пометько о деятельности учреждения, творческих коллективах и проводимых многочисленных мероприятиях; а также яркий и эмоциональный рассказ организатора культурных мероприятий Галины Сонтоцкой о проекте к 100-летию Латвии «Сундук белорусских сокровищ» и об открытой недавно музейной экспозиции «Белорусская хатка».

Гости из Беларуси привезли в подарок традиционные белорусские сувениры и книги. Ну, а кульминационным моментом стало вручение самой настоящей реликвии – декоративного сувенирного панно с фрагментом копии слуцкого пояса второй половины XVIII – начала XIX века, в котором воссозданы приемы ткачества, характерная орнаментация и цвета исторического образца. Панно изготовлено на челночном ткацком станке. Общеизвестно, что слуцкие пояса являются гордостью Беларуси, признанным во всем мире достижением ее многовековой культуры. Они во многом превзошли значение дорогой бытовой вещи, став произведением искусства. Об этом в приветственном слове, вручая подарки, сказала руководитель официальной делегации, кандидат медицинских наук, доцент Республиканского научно-практического центра медицинских технологий Терехович Татьяна Ивановна (Минск).

Наши уважаемые белорусские друзья настолько прониклись увиденным и рассказанным, что, уходя, благодарили от всей души за душевное, родное окружение, за то, что почувствовали себя здесь, как у себя на родине; пели белорусские песни и на прощание выразили надежду на дальнейшие встречи и сотрудничество.



Центр белорусской культуры