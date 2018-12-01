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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 декабря 2018 | 20:23
Ушли в мир иной...
С 12 по 18 декабря 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 32 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Afanasjeva Tatjana (13.12.1958 - 16.12.2018)
Androsovs Viktors (26.04.1947 - 16.12.2018)
Baranovska Praskovja (15.01.1928 - 13.12.2018)
Blaževičs Jānis (21.05.1951 - 08.12.2018)
Grundāne Leonida (27.06.1938 - 13.12.2018)
Kanašs Valentīns (23.06.1965 - 16.12.2018)
Kočmarjova Svetlana (02.03.1968 - 16.12.2018)
Kondrašovs Aleksandrs (29.03.1949 - 17.12.2018)
Kotovs Grigorijs (09.03.1945 - 17.12.2018)
Kuzņecovs Vladimirs (10.05.1939 - 13.12.2018)
Lisovs Vasilijs (23.03.1933 - 11.12.2018)
Ļebedeva Jevdokija (01.03.1927 - 16.12.2018)
Mališkins Genadijs (11.12.1938 - 14.12.2018)
Metla Tamara (03.04.1937 - 13.12.2018)
Mironova Alīna (03.09.1944 - 11.12.2018)
Mjalāns Voldemārs (22.09.1972 - 05.12.2018)
Peļipenko Ņina (14.12.1946 - 16.12.2018)
Petskojs Viktors (13.05.1959 - 14.12.2018)
Pikina Ļubova (30.09.1935 - 13.12.2018)
Puzāns Vadims (22.02.1991 - 08.12.2018)
Ribņikova Zoja (15.11.1960 - 11.12.2018)
Rutkovska Viktorija (31.07.1926 - 17.12.2018)
Safronovs Viktors (08.02.1931 - 17.12.2018)
Sauša Regīna (19.03.1963 - 15.12.2018)
Saveļjeva Nadežda (25.10.1935 - 17.12.2018)
Saveļjevs Aleksandrs (26.02.1964 - 15.12.2018)
Skurjats Leonīds (06.04.1944 - 12.12.2018)
Smirnovs Andrejs (20.09.1975 - 15.12.2018)
Spasska Tamāra (16.03.1937 - 10.12.2018)
Stašāns Jānis (13.07.1942 - 17.12.2018)
Veržbickis Raimonds (10.03.1932 - 15.12.2018)
Znotiņa Anna (15.04.1937 - 15.12.2018).
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