Ушли в мир иной...

Близнецы

21 мая

- 21 июня

В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока Луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.