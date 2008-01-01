Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 18 декабря 2018 | 20:22

На 17 декабря 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор гостиницы;

- администратор/ делопроизводитель;

- бетонщики;

- библиотекарь;

- бригадир (в области строительства);

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автомобиля;

- водитель автоцистерны/молоковоза;

- водитель легкого грузовика;

- врачи;

- горничная (работа в Свенте);

- дамские парикмахеры;

- дворник;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщики;

- журналист;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- звукооператор;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- изготовитель теста;

- инвентаризатор леса;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-строитель систем тепло- , газо- и водоснабжения;

- инженер-технолог;

- инженер-электрик;

- инженеры-проектировщики;

- инженеры технических систем безопасности;

- интервьюер;

- каменщики;

- кассир магазина;

- кладовщик;

- комплектовщик (работа в Риге);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант по закупкам;

- контролёры;

- коптильщик мяса (Червонка, Вецсалиена);

- корреспондент;

- кровельщики;

- кулинар (работа в Рандене);

- логопед;

- маляры;

- массажисты;

- мастер (в области электротехники);

- мастера (швейное производство);

- медсестра;

- механик в цех;

- монтажник-сборщик жалюзи;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники строительных металлоконструкций;

- монтажники труб;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- оператор деревообрабатывающего станка;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор пекарного оборудования;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор холодильного оборудования;

- операторы компьютеризированных металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официант;

- охранник;

- педагог-психолог;

- плиточник;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник автомеханика;

- помощник врача (фельдшер) (работа в Медуми);

- помощник повара;

- помощник руководителя строительных работ;

- почтальоны;

- преподаватель немецкого языка;

- продавец АЗС;

- продавец розничной торговли (работа в Лоциках);

- продавец рынка;

- продавцы-консультанты;

- психологи;

- работник в лес;

- работник склада (работа в Рандене);

- рекламный агент;

- ремонтный рабочий;

- рубщик мяса (“обвальщик”) (Червонка, Вецсалиена);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители проектов;

- руководители структурных подразделений (машиностроение/металлообработка);

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сборщики трубопроводов;

- сварщики;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь по сборочным работам;

- сметчик;

- советник руководителя;

- социальный опекун;

- социальный работник (Науенский детский дом);

- специалист по дизайну;

- специалист по закупкам;

- специалист по логистике;

- специалист по маникюру;

- специалист по связям с общественностью;

- специалист по холодильной технике;

- специалисты по продажам;

- специальный педагог/воспитатель;

- старшие консультанты;

- старший смены (металлообработка);

- строители;

- строительные рабочие;

- строительный электрик;

- текстовый редактор;

- техник инженерных коммуникаций;

- технологи;

- токари;

- транспортный диспетчер;

- фармацевт;

- фрезеровщик;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатуры;

- экономист;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- эрготерапевты;

- юрисконсульты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.



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