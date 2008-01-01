KNAB задержал экс-мэра Даугавпилса Эйгимса

Новости Происшествия | 18 декабря 2018 | 19:33

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыск в кабинете бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса и задержало его по делу о взятке в 10 тыс евро, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV.

Бюро сообщило, что проводит процессуальные действия в связи с начатым уголовным процессом.

KNAB, не называя имен, указал, что в сентябре этого года начат уголовный процесс: должностное лицо Даугавпилсской думы вымогало взятку в размере 10 тыс евро у физического лица в связи с закупкой, которую проводит муниципалитет. В данный момент задержаны двое.

В интересах следствия бюро не сообщает более подробную информацию.

По информации LTV, расследование связано с четырьмя контрактами, заключенными с компанией Modus Būve, победившей в тендерах в 2016-2018 гг.

Принадлежащая трем физическим лицам компания Modus būve SIA учреждена в 2008 году, прошлый, 2017-й, год завершила с оборотом в 3,545 млн. евро и прибылью в 11,2 тыс. евро, гласят данные Регистра предприятий, полученные Rus.Lsm.lv с помощью сервиса Crediweb.lv. Modus būve является соучредителем в двух полных обществах, Modus un partneri PS (прошлогодний оборот 1,76 млн. евро, убыток в 603,6 тыс. евро) и MB.L PS (прошлогодний оборот — 112,9 тыс. евро, убыток в 12,7 тыс. евро). Другим соучредителем MB.L PS является даугавпилсская Lagron SIA (оборот в 2017 году — 5,94 млн. евро, прибыль — 51 тыс. евро).

Именно с этой компанией Modus būve SIA конкурировал в конкурсе, который касался ремонта здания общеобразовательного учреждения на ул. Парадес, 7: работы — приведение в порядок материально-технической базы и инфраструктуры. Предложение Lagron SIA составило 2 490 314,02 евро, а Modus būve SIA — 1 728 584,12 евро. Впрочем, в конкурсе победило объединение из трех фирм: SIA Celtniecības projektu vadība; SIA Latgales energobūve; SIA NORTEKS. Их предложение составило 1 683 776,91 евро.

Тем не менее в течение нескольких месяцев, согласно данным комиссии по закупкам, это объединение не подписывало договор. После нарушения последнего установленного срока комиссия 31 мая 2018 года присудила победу в конкурсе Modus būve SIA, поскольку у нее было второе самое дешевое предложение. Однако SIA Modus būve отказалась, поэтому 5 июня конкурс был закрыт без победителя.

Впрочем, уже 15 июня Даугавпилсская дума объявила тендер с идентичным названием и такой же целью — приведение в порядок материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательного учреждения на ул. Парадес, 7. В конкурсе, согласно отчетному документу, было четыре участника: Belmast Būve (предложенная сумма 2 757 446,03 евро без НДС), Laguta (2 313 863,92 евро), VANPRO un NORDSERVISS (2 223 538,00 евро) и Modus būve, чье предложение на этот раз составило уже 2 256 485,36 евро. Поскольку VANPRO un NORDSERVISS вовремя не подала документы, ее из конкурса исключили.

Таким образом, заказ получила фирма сделавшая экономически наиболее выгодное предложение — с наиболее низкой ценой, говорится в документе. Ею стала Modus būve.

Кроме того, в 2016 году Modus būve SIA выиграла конкурс на реконструкцию спортивного зала Польской государственной гимназии им. Ю. Пилсудского. Стоимость работ обошлась городской думе в 646 тысяч евро. Однако вскоре был заключен договор на дополнительные работы на сумму 865 тысяч евро.

Ранее Rus.Lsm.lv сообщал, что ремонт здания на улице Парадес, 7, проходит в рамках реализация европроекта по улучшению материальной базы и инфраструктуры учебных заведений. Руководитель проекта Теодор Быковский пояснил, что в проекте участвует сразу пять школ. «Четыре школы у нас идут на обновление, если говорить с точки зрения строительных работ. Одна школа – это Парадес,7, как полная перестройка. Общая сумма проекта 6 268 269,95 евро. Из которых финансирование ERAF – 2 795 506 евро. Остальное это, то софинансирование, которое предоставляет самоуправление».

На строительные работы в здании на улице Парадес, 7 предусмотрено более двух миллионов евро. Затем будет отдельная закупка оборудования и мебели. Однако опасения вызывает рижская компания Modus būve SIA, которая выиграла конкурс. Эти же строители затянули сроки завершения работ в польской школе. Да и суммы проекта по ремонту практически удвоились и превысили один миллион евро, вместо прежних шестисот тысяч. Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский заверил, что в самоуправлении постараются избежать подобных ситуаций.

«Есть, конечно, опасения, но если она не будет справляться, то есть штрафные санкции, или мы объявим новую закупку, но они объясняют это тем, что у них было много объектов в то время. Это не даугавпилсская, а рижская фирма. Сейчас они многие объекты заканчивают и направят рабочую силу на Даугавпилс. Будем смотреть, как начнутся работы, будем контролировать выполнение графика, если с графиком всё будет плохо, то будем решать по-другому вопрос».

В конце ноября с поста сместили мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса («Наша партия»). Девять из 15 депутатов подписались под требованием на заседании думы принять решение об освобождении Эйгимса от должности.

Вопрос о мэре подняли ранее. На заседании правления Даугавпилсского отделения Латгальской партии было принято решение выразить недоверие председателю Даугавпилсской думы Рихарду Эйгимсу («Наша партия»). Как указал Latvijas Radio депутат Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш (и тоже бывший градоначальник), фракция «Согласия» готова также поддержать предложение Латгальской партии.

LSM



LSM