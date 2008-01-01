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Новости Общество | 18 декабря 2018 | 19:09

Рождественские звезды в Даугавпилсе продолжают загораться

В этом году Рождественское убранство в Даугавпилсе завораживает как никогда. Праздничная суета, начавшаяся в начале декабря, набирает обороты, и в городе появляется всё больше новых украшений, которые радуют прохожих и создают поистине светлое настроение в ожидании праздника.

Вот уже больше недели на центральной площади города красуется необычная Рождественская ёлка, за которой с любопытством наблюдают обитатели сказочного леса. Белый домик гномов гостеприимно распахнул двери перед посетителями, а по уникальному, единственному в Балтии катку с прогулочной дорожкой, радостно улыбаясь, катаются маленькие и взрослые. Но на этом Рождественские чудеса в Даугавпилсе только начинаются.

 

Несколько дней назад новыми огнями заиграла улица 18 Новембра. На улице Ригас появился необычный световой туннель, магическое сияние которого уже успело заворожить многих жителей и гостей города. Накануне Рождества у собора Св. Петра в Веригах появится праздничный вертеп. А волшебный лес раскинулся за пределы площади Виенибас, и напротив торгового центра «СОЛО» выросли диковинные огненные деревья.

 

Отрадно, что значительная часть прекрасных украшений создавалась местными художниками и мастерами: и волшебные животные и деревья, и елочные украшения – всё это уникальная ручная работа. В украшении города активно участвуют так же школы, садики, общественные организации и предприятия, совместно создавая для всего города неповторимую атмосферу Рождества.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

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