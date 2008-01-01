Вторник, 18 декабря: снегопад сместился к восточной границе

Новости Латвия | 18 декабря 2018 | 18:59

Многочасовой снегопад, ночью щедро насыпавший сугробы в Селии, Латгалии и Видземе, сегодня днем продолжится только в самых дальних приграничных районах на востоке страны, прогнозируют метеорологи.

В Курземе и некоторых других местах небо прояснится, проглянет солнце. Снег возможен лишь кое-где и небольшой.

Ветер ожидается южный, юго-восточный. Днем температура воздуха будет от нуля на Курземском взморье до -5 градусов в восточных районах Латвии.

В Риге днем морозец, -2...-4 градуса, слабый ветер и переменная облачность.

Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.

LSM



LSM