ЧП на границе: в легковых авто нашли нестандартные баки с контрабандой

Новости Происшествия | 17 декабря 2018 | 18:46

По информации пресс-центра Службы госдоходов (СГД), 10 декабря на КПП "Терехово" при проверке въехавших с территории России легковых автомобилей таможенник обнаружили 240 литров контрабандного топлива.

Как отмечают в СГД, нестандартные бензобаки констатировали в ходе углубленного досмотра с участием пограничников. Проверка показала, что в одной легковушке бак для топлива больше стандартного на 115 литров, во второй — на 125 литров. При этом в предоставленных для таможенной проверки документах значились другие объемы.

На нарушителей составлены административные протоколы.

Delfi



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