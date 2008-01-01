Ушел из жизни сотрудник Даугавпилсской Думы Андрей Смирнов

Новости Общество | 17 декабря 2018 | 18:43

Андрей Смирнов много лет работал в Даугавпилсской полиции самоуправления, Социальной службе, а в последние годы трудился на должности специалиста по общественным отношениям и маркетингу Даугавпилсской городской думы.

Андрей Смирнов был очень разносторонним, творческим человеком, который постоянно шел по пути самосовершенствования, учился в докторантуре Даугавпилсского университета, играл в народном театре «Искатель».

Даугавпилсская городская дума выражает глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Андрея Смирнова в связи с его преждевременной смертью.

Прощание с Андреем Смирновым состоится 18 декабря с 10.00 до 11.00 в Даугавпилсской православной церкви Успения Пресвятой Богородицы по ул.Пушкина, 52.

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