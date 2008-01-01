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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня у вас вдруг проснется исключительный нюх на деньги. Будем надеется, что вам удастся разнюхать достаточное количество.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 декабря 2018 | 18:43
Ушел из жизни сотрудник Даугавпилсской Думы Андрей Смирнов
Андрей Смирнов много лет работал в Даугавпилсской полиции самоуправления, Социальной службе, а в последние годы трудился на должности специалиста по общественным отношениям и маркетингу Даугавпилсской городской думы.
Андрей Смирнов был очень разносторонним, творческим человеком, который постоянно шел по пути самосовершенствования, учился в докторантуре Даугавпилсского университета, играл в народном театре «Искатель».
Даугавпилсская городская дума выражает глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Андрея Смирнова в связи с его преждевременной смертью.
Прощание с Андреем Смирновым состоится 18 декабря с 10.00 до 11.00 в Даугавпилсской православной церкви Успения Пресвятой Богородицы по ул.Пушкина, 52.
Daugavpils.lv
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