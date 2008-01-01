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Новости Экономика | 17 декабря 2018 | 18:37
Через две недели в Даугавпилсе изменятся ставки налога на недвижимость
Уже совсем скоро, 1 января 2019 года, в Даугавпилсе вступят в силу новые правила расчета налога на недвижимое имущество (НИИ). С этого момента изменится налоговая ставка для нескольких категорий недвижимости.
Сейчас для большей части жилого фонда применяется налог в размере 0,2 % от кадастровой стоимости. Но, если на полночь 1 января в доме или квартире не будет задекларирован ни один человек, налоговая ставка возрастет. Для всех квартир и частных домов, а так же для садовых домов (дач), площадь которых превышает 100 м2, она составит 1,5%. Для садовых домов, площадь которых составляет от 60 м2 до 100 м2, будет применяться дифференцированный налог.
Многие даугавпилчане спешат решить этот вопрос. Об этом говорят данные Квартирного отдела Думы, согласно которым в последние три месяца возросла активность декларирования места жительства в Даугавпилсе как по сравнению с первым полугодием 2018 года, так и с аналогичным периодом прошлого года.
Для того, чтобы успеть задекларироваться, осталось две недели. Сделать это можно как в Думе, так и на портале Latvija.lv. Просьба учитывать, что в Думе задекларироваться можно только в приемное время, а в электронном виде – круглосуточно, в том числе и на длинных Рождественских выходных.
Повышенная ставка в 3%, которую уже применяют к развалинам, деградирующим среду и угрожающим безопасности людей, с нового года будет применяться и к неухоженным, заросшим травой и захламленным участкам земли.
На объекты с истекшим сроком разрешения на строительство будет применяться налог 1,5% от кадастровой стоимости. Чтобы этого избежать, надо привести в порядок документы, продлив разрешение или сдав постройку в эксплуатацию.
Во всех остальных случаях изменений в расчете налога не будет.
Все вопросы можно задать по телефонам 654 04369, 65404390, 65404386, 65404339, 65404336 или лично в Отделе администрирования налога на недвижимость по адресу К. Валдемара, 1.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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